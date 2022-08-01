Нигматуллин: «Моему поколению игроков «Локомотива» стыдно за 0:5 с «Зенитом»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал разгромное поражение клуба в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«Результат хоть, конечно, и помягче, чем у «Спартака», когда он в прошлом году проиграл «Зениту» 1:7, и тем не менее это очень грустно, печально.

Даже не знаю, как комментировать такой итог. Моему поколению игроков «Локомотива», честно говоря, стыдно за такие результаты», — сказал Нигматуллин.

Все 5 мячей москвичи пропустили во 2-м тайме.

«Локо» занимает 12-е место в РПЛ.

У команды ни одной победы в 3 турах.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол