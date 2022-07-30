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  • «Зенит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

«Зенит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

30 июля 2022, 19:35
4

«Зенит» – «Локомотив» – центральный матч третьего тура. Перед матчем мы на «Бомбардире» делали прогноз результата этой встречи. Оба автора назвали «Зенит» главным фаворитом встречи:

Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы

Так и получилось: в первом тайме «Зенит» поддавливал, но счет не открыл. Вторая половина – полнейшее доминирование хозяев.

63-я минута – гол Вендела.

Для Вендела это второй гол в этом сезоне РПЛ. Всего он забил 9 мячей за время в «Зените» – в этих встречах клуб ни разу не проиграл;

75-я минута – гол Клаудиньо.

Набирает 2 очка по системе «гол+пас» в этом сезоне (1:1).

80-я минута – гол Ивана Сергеева.

Гол Сергеев сделал совместно с Зелимханом Бакаевым. Важно, что оба вышли на замену за полминуты до этого.

91-я минута – гол Зелимхана Бакаева.

Это его дебютный гол Бакаева за «Зенит». Реализовал пенальти после нарушения правил Дмитрия Баринова.

92-я минута – гол Ивана Сергеева.

За мгновение до этого Худяков вытащил классный удар. Сергеев после классной передачи просто закатил мяч в пустые ворота.

«Зенит» – 4, «Локомотив» – 0. «Зенит» продлил голевую серию в домашних встречах до 36 матчей. Это уже рекорд клуба, а до абсолютного рекорд осталось 4 игры.

Важно другое: в последнее время «Зенит» постоянно играет великолепно в домашних встречах против «Локомотива». Статистика:

  • 30.07.22 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 5:0;
  • 30.04.22 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 3:1;
  • 17.07.21 (Суперкубок России) – «Зенит» – «Локомотив» – 3:0;
  • 02.05.21 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 6:1;
  • 07.08.20 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 2:1.

В последний раз «Зенит» дома не забивал «Локомотиву» 29 февраля 2020 года и в целом держит беспроигрышную серию против соперника, которая составляет 8 матчей. В целом «Зенит» не проигрывает московским клубам уже 15 встреч.

Забавно, что перед последней встрече главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр сказал, что в Питер клуб едет набирать очки.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенит»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив
Комментарии (4)
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somn
1659203597
Баринов – о матче с «Зенитом»: «Я закрою Клаудиньо". Сказано 25 августа...
Ответить
paracetamol
1659204374
Как ЮрШпалыча ушли, так локи стали для Зени мальчиками для битья!
Ответить
житель СПб
1659212976
Бедный Локо... Зенит - браво!
Ответить
alp
1659347562
как увидел черную форму на москвичах, сразу подумалось, что Зенит выиграет с крупным счетом. Так оно и вышло... и, так было со спартаком и цска
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