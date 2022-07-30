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    «Зенит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

    «Зенит» – «Локомотив» – центральный матч третьего тура. Перед матчем мы на «Бомбардире» делали прогноз результата этой встречи. Оба автора назвали «Зенит» главным фаворитом встречи:

    Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы

    Так и получилось: в первом тайме «Зенит» поддавливал, но счет не открыл. Вторая половина – полнейшее доминирование хозяев.

    63-я минута – гол Вендела.

    Для Вендела это второй гол в этом сезоне РПЛ. Всего он забил 9 мячей за время в «Зените» – в этих встречах клуб ни разу не проиграл;

    75-я минута – гол Клаудиньо.

    Набирает 2 очка по системе «гол+пас» в этом сезоне (1:1).

    80-я минута – гол Ивана Сергеева.

    Гол Сергеев сделал совместно с Зелимханом Бакаевым. Важно, что оба вышли на замену за полминуты до этого.

    91-я минута – гол Зелимхана Бакаева.

    Это его дебютный гол Бакаева за «Зенит». Реализовал пенальти после нарушения правил Дмитрия Баринова.

    92-я минута – гол Ивана Сергеева.

    За мгновение до этого Худяков вытащил классный удар. Сергеев после классной передачи просто закатил мяч в пустые ворота.

    «Зенит» – 4, «Локомотив» – 0. «Зенит» продлил голевую серию в домашних встречах до 36 матчей. Это уже рекорд клуба, а до абсолютного рекорд осталось 4 игры.

    Важно другое: в последнее время «Зенит» постоянно играет великолепно в домашних встречах против «Локомотива». Статистика:

    • 30.07.22 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 5:0;
    • 30.04.22 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 3:1;
    • 17.07.21 (Суперкубок России) – «Зенит» – «Локомотив» – 3:0;
    • 02.05.21 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 6:1;
    • 07.08.20 (РПЛ) – «Зенит» – «Локомотив» – 2:1.

    В последний раз «Зенит» дома не забивал «Локомотиву» 29 февраля 2020 года и в целом держит беспроигрышную серию против соперника, которая составляет 8 матчей. В целом «Зенит» не проигрывает московским клубам уже 15 встреч.

    Забавно, что перед последней встрече главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр сказал, что в Питер клуб едет набирать очки.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Зенит»

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    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      Как ЮрШпалыча ушли, так локи стали для Зени мальчиками для битья!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +552

      somn 1 час назад

      Баринов – о матче с «Зенитом»: «Я закрою Клаудиньо". Сказано 25 августа...

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