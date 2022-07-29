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  • Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы

Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы

29 июля 2022, 11:19
2

Привет, это «Бомбардир»!

Нам дико зашел второй тур РПЛ, и сейчас мы ждем чего-то похожего по зрелищности от третьего. Ну а перед его стартом мы ответим на, как нам кажется, одни из главных вопросов по приближающемуся туру.

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Кто победит: «Зенит» или «Локо»?

Михаил Морозов: Фаворит очевиден. Прошлые оба матча между ними на «Газпром арене» стали чемпионскими, едва ли есть шанс, что «Зенит» выиграет на этот раз менее уверенно, чем тогда.

С другой стороны, у немецкоязычных тренеров в России часто получалось очень хорошо готовиться к конкретным топ-матчам. Мне почему-то вспомнился «Спартак» с Якином, остановивший «Зенит» в 2014-м: питерцы выиграли первые восемь матчей в сезоне, но в девятом туре сыграли дома 0:0 с четко выстроенным «Спартаком».

«Локомотив» в целом не так уж плох по первым двум турам, хотя вряд ли заслужил больше двух очков. Шанс в повышенной дисциплине и крутом Изидоре. Но шанс маловат. «Зенит» ощутимо лучше во всем.

Илья Егоров: Не скажу, что «Зенит» эталонно начал старт сезона. Но гораздо больше в этой ситуации меня настораживает «Локомотив», у которого сумбур на всех уровнях: в трансферной политике, на тренерской скамье и в игре. Последнее отлично доказала игра с «Ростовом», когда команда лишь наэмоционировала (по-другому это не скажешь) себе ничью.

Поэтому, если выбирать фаворита в главном матче тура, то здесь я, конечно же, ставлю на «Зенит». Думаю, счет будет с перевесом в пользу него в 2-3 мяча. Интрига лишь в том, сможет ли «Локо» отыграть хоть один гол. Но, думаю, и здесь все зависит от настроения «Зенита».

Победит ли «Торпедо» в третьем туре?

Михаил Морозов: «Торпедо» в первых двух турах играло с двумя призерами и имело шансы лишь на определенных отрезках матчей. Очевидно, скорости РПЛ пока не для них, с голкиперами тоже проблема – один совсем не выручил против «Сочи», да еще и пропустил между ног, другой – привез пенальти для «Динамо». Проблема на проблеме.

Едва ли «Торпедо» зацепит даже ничью в Самаре. «Крылья» выше уровнем и лучше по игре. Даже после неудачи в Санкт-Петербурге.

«Торпедо» в целом не повезло с календарем. Пожалуй, только в пятом туре вариантов для победы будет больше – там «Оренбург», сопоставимый соперник. «Сочи», «Динамо» и «Крыльям» «Торпедо» сможет разве что частично навязывать борьбу, да и против «Химок» на следующей неделе шансы так себе.

Илья Егоров: Лично для меня главная дилемма этого текста заключается именно в успехе (или нет) «Торпедо». С одной стороны, есть не самые свежие «Крылья»: их оптимальную форму мы видели в матче с «Зенитом». С другой стороны, команда Осинькина неплохо смотрится в матчах с аутсайдерами – это мы видели в матче с «Оренбургом».

В соцсетях видел замечательный тезис, иллюстрирующий мое отношение к современному «Торпедо»: хорошо, что оно выбралось в РПЛ, хорошо, что остался старый тренер – но команда слабо укомплектована. Отсюда мысль, что «Торпедо» в матче с «Крыльями» мало что светит: самарцы в этой паре чуточку бодрее.

Покажет ли Смолов и дальше классную игру?

Михаил Морозов: Случайностью его успешная игра против «Торпедо» не была. Соперник ему подходящий, возраст у него пока еще вполне игровой. Это защита ослабла, а группа атаки практически та же. Все вполне радужно для Смолова.

Но продолжить серию будет сложно именно в третьем туре. Хоть там и новичок РПЛ, но это «Факел» в гостях. Воронеж 20 лет не играл в элите и скупил множество абонементов. Поддержка там будет феноменальной, соперник – агрессивным, это же первый домашний тур для команды. «Факел» и в первых двух турах выглядел весьма прилично – подвижно, смело.

Возможно, шансов для голов будет побольше в двух следующих турах – там «Крылья Советов» и «Краснодар», которые наверняка предоставят зоны.

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Илья Егоров: Смотрел по хайлайтам первый матч «Динамо» – против «Ростова». Не сказать, что меня сильно впечатлил Смолов, но он в целом смотрелся неплохо. Игра против «Торпедо»? Вот тут он был хорош. И дело даже не в дубле (хотя здесь красавец, да). Смолов показывал очень легкую и красивую игру. Вот эти тонкие и аккуратные передачи, которые отрезают двух игроков; вот эти классные проходики (как тот, когда он прокинул между ног сопернику и пробил, но попал в ногу Смольникова). На секунду мне даже показалось, что возвращается краснодарская форма Смолова, которой так сильно не хватало в «Локомотиве».

Возвращаясь к вопросу об успешной игре Смолова в следующем туре. Да, почему нет? В третьем туре у «Динамо» будет «Факел». В контексте «Динамо» «Факел» кажется сильным только за счет поддержки, но этого не хватит. Так что уверен, что голевое шоу Смолова продолжится.

Будет ли этот тур таким же жарким, как и прошлый?

Михаил Морозов: Вполне вероятно. У нас в РПЛ как раз первые три тура в каждом сезоне выглядит все довольно зрелищно. Потом будто бы всем это надоедает, и чемпионат резко теряет в зрелищности.

Шесть разгромов вряд ли повторятся, но хотя бы половина из них вполне возможна. Потенциально в каждом из этих матчей могут быть по два-три гола. Вывески хорошие.

Но это пока. В самом начале сезона.

Илья Егоров: Прошлый тур РПЛ и правда был жарким, но, к сожалению, наша лига не отличается стабильностью. На одни классные выходные приходятся пять слабых или средних уикэндов. В третьем туре банально меньше серьезных матчей. Но как-то обнадеживает большое число встреч сильных команд со слабыми. Так что согласен с Мишей: потенциально в любой или даже каждой игре в ворота могут суммарно залетать по два-три мяча. В условиях, когда российские клубы не выступят в еврокубках, легионеры уезжают из страны, а Fan ID лишает трибуны яркого актива держать голевую планку жестко необходимо. Для сохранения зрелищности.

Случится ли первое поражение Федотова в ЦСКА?

Михаил Морозов: Чтобы об этом рассуждать, нужно понять, в какой футбол играет «Пари НН» – следующий соперник ЦСКА. Я пока не очень понял. Ясно, что это строгость, дисциплина и прагматизм, из того что я увидел. Но слишком разными были два матча, слишком разные у них истории.

В первом – нижегородцы сравняли с «Локомотивом» в меньшинстве, во втором – проиграли из-за поскользнувшегося вратаря.

Я допускаю, что матч не будет очень зрелищным, и ЦСКА выиграет максимум в один мяч или даже потеряет очки. Но тяжело понять, за счет чего именно этот «Пари НН» может сейчас обыграть неплохо готовый ЦСКА. Тем более что никаких выездных комплексов у Федотова нет – его «Сочи» был лучшим в прошлом сезоне по гостевым играм в РПЛ.

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Илья Егоров: Федотов умеет играть против аутсайдера. В прошлом сезоне в матчах с заведомо слабыми командами «Сочи» потерял только 11 очков. Сейчас же, если говорить о какой-то структурной стабильности внутри игры, то здесь кажется, что ЦСКА за два тура уже опередил прошлогодний федотовский «Сочи». И в этом главный козырь ЦСКА.

Так что мой ответ: нет. ЦСКА просто отличный на старте сезона. А «Пари НН» пока что просто не привлекает – кажется, что смена тренера только сделала хуже. При всем уважении к Михаилу Галактионову, который лично мне очень симпатичен.

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Динамо», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Зенита»

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Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
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АЛЕКС 58
1659202950
Получил !!!
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