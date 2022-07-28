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  • «Локомотив» продает Бека-Бека за 12 млн евро. Почему так дорого?

«Локомотив» продает Бека-Бека за 12 млн евро. Почему так дорого?

28 июля 2022, 16:22
3

Главная новость, связанная с российским трансферным рынком за последние сутки – уход Алексиса Бека-Бека из «Локомотива». В ближайшее время он переберется в «Ниццу».

Вроде бы все логично: французский клуб интересуется молодым французским игроком. Но смущает сумма сделки: «Ницца» готова заплатить больше 10 млн евро.

Что известно о трансфере Бека-Бека

Впервые о вероятном трансфере Бека-Бека в «Ниццу» журналисты написали 20 июля. Тогда это был всего лишь интерес, а информацию запускали не самые авторитетные французские источники. Спустя некоторое время разговоров стало больше.

Вот хронология:

• 25 июля: Марк Меншуа из французского подразделения Goal написал лишь об интересе со стороны «Ниццы». Меншуа – неплохой источник, потому что до этого он вел историю с переходами Норди Мукиеле в «ПСЖ» и Николаса Тальяфико – в «Лион».

• 26 июля: по данным L’Equipe, «Ницца» провела переговоры с Бека-Бека – стороны предварительно договорились о трансфере.

• 27 июля: в этот день началось масштабное обсуждение стоимости трансфера Бека-Бека. «Матч ТВ» называл сумму в 7-8 млн евро, «Спорт-Экспресс» – 15 млн евро. В этот батл даже вписался лучший инсайдер мира Фабрицио Романо: по его данным, «Ницца» заплатит 12 млн евро и пропишет еще 2 в качестве бонусов.

• Утром 28 июля информацию Романо подтвердил тот же Меншуа: «Ницца» заплатит 12 млн евро, дополнит сумму бонусом и даст Бека-Бека контракт на 5 лет.

Трансфер неизбежен, потому что главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр чуть позже сказал: «Бека-Бека в любом случае пропустил бы матч с «Зенитом». Его прощание всем запомнилось, он обратился с продолжительной речью ко всей команде. Что нам понравилось, он обратился и к руководству, и к тренерскому штабу, и к персоналу. Особенно мне запомнились его слова про тренерский штаб. Он попрощался по-мужски. Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал – мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене».

Трансфер Бека-Бека полностью соответствует стратегии «Локомотива», но ценник неоправданно высок

Когда новые руководители приходили в «Локомотив», то говорили, что одним из пунктов их стратегии будет выгодная перепродажа игроков. В этом плане трансфер Бека-Бека идеален: в августе 2021 года он пришел в «Локо» за 6 млн евро. Сейчас – уходит за цену, которая выше минимум в 2 раза.

В чем аномалия? В том что он на данный момент слабо соответствует этой сумме:

  • Бека-Бека не вызывается во французскую молодежку;
  • Хайлайты в этом сезоне РПЛ: 2 матча – 2 желтые карточки, 1 красная, 0 голевых действий;
  • Суммарно он отыграл за «Локо» 28 матчей: 0 голов и 4 ассиста. В 2022-м он сыграл всего 4 полных матча.

Почему тогда за Бека-Бека платят так много?

Во-первых, играет популярность футболиста на французском рынке. Еще перед трансфером в «Локомотив» президент «Кана» Оливье Пике говорил, что Бека-Бека очень популярен в стране. Тогда Пике обсуждал не возможный переход Бека-Бека в «Локо», а трансфер куда-нибудь во французский клуб.

Во-вторых, новый тренер «Ниццы» Люсьен Фавр говорил, что одной из его задач будет омоложение команды. Бека-Бека – 21.

В-третьих, Фавр недавно заявил, что до конца трансферного окна планирует подписать вратаря, центрального защитника, еще одного опорника (хотя их в команде пять), левого полузащитника и нападающего. Приоритет – французские игроки. На данный момент «Ницца» взяла только вратаря и вингера.

В-четвертых, «Ницца» готова тратить деньги. После назначения Фавр сказал, что руководство требует от него хороших результатов и готово укрепить состав сильными новичками. А для этого – достаточно потратиться.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия Локомотив Ницца Бека-Бека Алексис
Комментарии (3)
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acor94
1659015194
Наконец-то хороший разбор, а не копирование новостей из других сайтов, этим уж очень любят заниматься местные мамкины журналисты. Так ещё и провокационные новости, которые не имеют ничего общего с содержанием. А тут, моё почтение!
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