Клаудиньо – лучший игрок матча с «Локомотивом» по трем показателям. Баринов обещал его закрыть

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим игроком матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (5:0) сразу по трем показателям:

касания мяча (96);

удары по воротам (7);

передачи под удар (5).

Также Клаудиньо забил гол. Перед матчам полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов говорил, что может закрыть бразильца.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол