Клаудиньо – лучший игрок матча с «Локомотивом» по трем показателям. Баринов обещал его закрыть

О, нашли данные, по которым Клаудиньо может лидировать в РПЛ!
У Бакаева это были продвижения с мячом в финальную треть поля, у Клаудиньо - количество касаний.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим игроком матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (5:0) сразу по трем показателям:
- касания мяча (96);
- удары по воротам (7);
- передачи под удар (5).
Также Клаудиньо забил гол. Перед матчам полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов говорил, что может закрыть бразильца.
«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол