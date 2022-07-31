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    Клаудиньо – лучший игрок матча с «Локомотивом» по трем показателям. Баринов обещал его закрыть

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим игроком матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (5:0) сразу по трем показателям:

    • касания мяча (96);
    • удары по воротам (7);
    • передачи под удар (5).

    Также Клаудиньо забил гол. Перед матчам полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов говорил, что может закрыть бразильца.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2243

      СвинкаСправедливости 9 минут назад

      О, нашли данные, по которым Клаудиньо может лидировать в РПЛ!
      У Бакаева это были продвижения с мячом в финальную треть поля, у Клаудиньо - количество касаний.

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      Рейтинг: +11282

      Алексей З 38 минут назад

      Баринову поменьше надо языком молоть.
      Удаляться Капитану при 0:4 на 90 минуте - глупость !
      На горьком опыте Спартака стоило понять , что играя в Питере , стоит усилить середину поля и даже "автобус" поставить.
      Одно дело играть с Нижним и Ростовом , а другое с Газпромом, но тренер вышел с тем же составом и стой же схемой. Вот и получили.
      Ваноли до этого дошёл , весной в Москве ( !!! ) сыграл от обороны и упустил победу только на 90+. Наверно с опытом и этот тренер дойдёт до этого.

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      Рейтинг: +2243

      СвинкаСправедливости > Алексей З 10 минут назад

      Единственное , что нужно сделать в матчах с Зенитом - сушить игру до такой степени, чтобы Карасёвы и Москалёвы потом команду не загоняли к 60-ой минуте своими свистками. А то, видите ли, у них что не соперник , так устаёт к середине второго тайма. А то замены по пять минут ждать , играть без своих контратак, потом ещё отбиваться на своей половине поля из-за чужих нарушений. Это мы проходим каждый матч в Питере. Там, наверное, газон вязкий, все устают с непривычки.

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      Рейтинг: +16697

      paracetamol 42 минуты назад

      Баринов обещал его закрыть и закрылся сам. Гы!

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      Рейтинг: +1872

      АЛЕКС 58 51 минуту назад

      Как на амбразуру бросался Барин. Закрыл! Чуть-чуть не успевал,правда,скорости и мозгов не хватило

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      Рейтинг: +7301

      Томик > АЛЕКС 58 2 минуты назад

      Ему этого никогда не хватало и взрослеть пока не получается. Но апломба дохрена - этого не отнять.

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      Рейтинг: +16737

      житель СПб 52 минуты назад

      96 касаний! Лучше бы Баринов не пытался его закрыть. Вряд ли бы было больше касаний...

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