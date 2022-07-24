Баринов – о матче с «Зенитом»: «Я закрою Клаудиньо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Есть ли в «Локомотиве» игрок, способный закрыть Клаудиньо?

– Я.

– У вас в «Локомотиве».

– Я! Если меня поставят играть персонально с ним, – закрою.

«Зенит» примет «Локомотив» в субботу, 30 июля.

Клаудиньо – лучший игрок РПЛ сезона-2021/22.

Он отдал 3 ассиста в 3 матчах этого сезона.

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