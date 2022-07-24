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    Баринов – о матче с «Зенитом»: «Я закрою Клаудиньо»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – Есть ли в «Локомотиве» игрок, способный закрыть Клаудиньо?

    – Я.

    – У вас в «Локомотиве».

    – Я! Если меня поставят играть персонально с ним, – закрою.

    • «Зенит» примет «Локомотив» в субботу, 30 июля.
    • Клаудиньо – лучший игрок РПЛ сезона-2021/22.
    • Он отдал 3 ассиста в 3 матчах этого сезона.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    24.07.2022 23:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1834

      fakeid 55 минут назад

      надеюсь, комментаторы перед матчем об этом напомнят. а то забуду, что надо пристально следить за попытками баринова закрыть клаудиньо)

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      Рейтинг: +1633

      Кронштадт65 1 час назад

      остановить!? баринов - если только через фол

      0
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      Рейтинг: +13226

      playsh 1 час назад

      От скромности Баринов не умрёт,это факт.Ну,давай,будем на тебя посмотреть...

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      Рейтинг: +1881

      Bozigit 1 час назад

      Будем смотреть

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