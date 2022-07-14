«Не самый сильный соперник». Черчесов – о дебютной победе в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выходе своей команды во второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

«Ференцварош» прошел «Тобол».

После нулевой ничьей в первом матче венгры дома разгромили соперника со счетом 5:1.

Для Черчесова это дебютная победа в ЛЧ.

Следующий соперник в турнире – «Слован» из Братиславы.

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось. Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», – сказал Черчесов.