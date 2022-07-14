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«Не самый сильный соперник». Черчесов – о дебютной победе в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о выходе своей команды во второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось. Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», – сказал Черчесов.

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Источник: Sports.kz

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10808

    alex1951 1 час назад

    Чабан. вот это и есть твой уровень...Работай,шустри,действуй....
    Тем более венгры пока лояльны к России..важный факт)))

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    Рейтинг: +36

    Александр.Т. 1 час назад

    А что де в первом матче забить то не смогли

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    Рейтинг: +14364

    Fusballer 2 часа назад

    Стас как всегда скромен. Уважуха!

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