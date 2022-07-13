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Лига чемпионов. «Ференцварош» прошел «Тобол», Черчесов впервые в карьере победил в турнире

«Ференцварош» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов разгромил казахстанский «Тобол». Венгры прошли дальше.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дебютировал в Лиге чемпионов как тренер в 2007 году, но первой победы добился только сейчас.

«Тобол» вылетел в Лигу конференций. У него голевым пасом отметился экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич.

Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответный матч

Ференцварош (Венгрия) – Тобол (Казахстан) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Траоре, 4; 2:0 – Траоре, 17; 3:0 – Лайдуни, 21; 3:1 – Сергеев, 23; 4:1 – Бэсси, 74; 5:1 – Бэсси, 90+1.

Удаления: нет – Мужиков, 81 (вторая ж.к.).

Первый матч: 0:0.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14352

    Fusballer 35 секунд назад

    Стас как всегда топ! Супер-тренер!

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