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  • Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке

Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке

2 июля 2022, 18:38
17

РФС опубликовал составы команд на ретроматч между «Зенитом» и «Спартаком». Он состоится 8 июля на «Петровском».

«За петербуржцев сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

В состав «красно-белых» вошли Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Главный арбитр встречи – Алексей Николаев.

Билеты на Матч легенд можно будет купить с 4 июля», – написал РФС.

  • На следующий день «Зенит» и «Спартак» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Быстров Владимир Титов Егор
Комментарии (17)
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kazak1975
1656777782
А трансляция будет?
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Plyash
1656778397
Ну,дак это же,безусловно,будет прекрасное зрелище.Это ведь картина маслом!!! Правда,не буду ерошить,некоторые фио в составе Зени вызывают удивление... Ну,а отсутствие бочёнка Радибуланова почему-то сомнений не вызывает,кабы не лопнул.
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vladik12
1656778657
Даже Димку "Навеса" Комбарова не забыли.
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Ловкий Бубен
1656779227
по моему круто, хорошая вывеска , думаю будет интересный матч
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Romio-xxx
1656779991
У зенита состав помоложе будет...
Ответить
FCTB
1656781083
Думаю в ничейку сыграют.
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боря крымский
1656781771
ностальгия
Ответить
lordmrv
1656787282
Много вопросов: 1. Почему Радченко за зенит? 2. Что в составе делает Широков? Его не отстранили от мероприятий футбольных? Опять не подерется с кем-нибудь этот петух? По возрасту балансировать не пытались? Или уж очень надо Зениту победить? 3. Быстров наконец то определился кто он?
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SPACE TRUCKIN
1656831253
Быстров,Радченко,Широков определились....
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paracetamol
1656832836
Зенит должен вынести хрюшек с неприличным счетом!
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