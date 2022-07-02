Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке

РФС опубликовал составы команд на ретроматч между «Зенитом» и «Спартаком». Он состоится 8 июля на «Петровском».

«За петербуржцев сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

В состав «красно-белых» вошли Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Главный арбитр встречи – Алексей Николаев.

Билеты на Матч легенд можно будет купить с 4 июля», – написал РФС.