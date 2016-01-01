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Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке

РФС опубликовал составы команд на ретроматч между «Зенитом» и «Спартаком». Он состоится 8 июля на «Петровском».

«За петербуржцев сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

В состав «красно-белых» вошли Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Главный арбитр встречи – Алексей Николаев.

Билеты на Матч легенд можно будет купить с 4 июля», – написал РФС.

  • На следующий день «Зенит» и «Спартак» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.

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Источник: РФС

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Комментарии11
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    Рейтинг: +24

    боря крымский 50 минут назад

    ностальгия

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    Рейтинг: +767

    FCTB 1 час назад

    Думаю в ничейку сыграют.

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    Рейтинг: +1931

    Romio-xxx 1 час назад

    У зенита состав помоложе будет...

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    Рейтинг: +2064

    Ловкий Бубен 1 час назад

    по моему круто, хорошая вывеска , думаю будет интересный матч

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    Рейтинг: +7692

    vladik12 1 час назад

    Даже Димку "Навеса" Комбарова не забыли.

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    Рейтинг: +12994

    playsh 1 час назад

    Ну,дак это же,безусловно,будет прекрасное зрелище.Это ведь картина маслом!!!
    Правда,не буду ерошить,некоторые фио в составе Зени вызывают удивление...
    Ну,а отсутствие бочёнка Радибуланова почему-то сомнений не вызывает,кабы не лопнул.

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    Рейтинг: +423

    kazak1975 1 час назад

    А трансляция будет?

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    Рейтинг: +7692

    vladik12 > kazak1975 1 час назад

    По "Матч ТВ".

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    Рейтинг: +453

    шахта Заполярная > kazak1975 1 час назад

    Матч тв. 8 июля. 18. 00.

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    Рейтинг: +423

    kazak1975 > шахта Заполярная 23 минуты назад

    Благодарю!

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    Рейтинг: +423

    kazak1975 > vladik12 23 минуты назад

    Хорошая новость )

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