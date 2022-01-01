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Стали известны подробности ретроматча «Зенита» и «Спартака». Его покажет «Матч ТВ»

За день до Суперкубка России ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч. Он состоится 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«РФС договорился с «Матч ТВ» о прямой трансляции ретроматча «Зенит»«Спартак» 8 июля со стадиона «Петровский». Начало в 18:00.

Прикольно, что планируются старые добрые прессухи в стиле 90-х/00-х. А судить будет кто-то из четверки: Тарас Безубяк, Сергей Лапочкин, Алексей Николаев или Юрий Баскаков», – сообщил источник.

  • Сам матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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