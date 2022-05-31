Федотов – основной кандидат на пост главного тренера «Динамо» (Sport24)

«Динамо» ищет нового главного тренера, который заменит Сандро Шварца.

На первом месте в шорт-листе московского клуба находится Владимир Федотов, который с «Сочи» занял второе место в РПЛ.

Однако велика вероятность, что 55-летний специалист решит не менять команду и продлит контракт с сочинцами.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.

В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Сообщалось, что немца может заменить Марко Николич.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?