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  • «Динамо» сделало предложение Николичу. Он основной кандидат на замену Шварцу («СЭ»)

«Динамо» сделало предложение Николичу. Он основной кандидат на замену Шварцу («СЭ»)

29 мая 2022, 23:10
5

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Динамо».

По информации «СЭ», 42-летний серб – основной кандидат на пост главного тренера столичного клуба после ухода Сандро Шварца.

«Динамо» уже сделало предложение Николичу. Он должен дать ответ в начале следующей недели.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 года.
  • Ранее сообщалось, что он возглавит «Герту».
  • Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Николич Марко Шварц Сандро
Комментарии (5)
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neim
1653870223
Не плохой вариант, Николич хорошо себя показал в Локомотиве.
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vladimir-7
1653887270
Руководство всех команд РПЛ не умеет выбирать гл. тренеров, которые должны умеют тренировать, и быть хорошими психологами для игроков. Жалко, что Шварц уходит из Динамо, видимо ему ранней весной предложили возглавить Герту, поэтому и спад был в Динамо. Только не приглашайте условных Семиных, у них старая тренерская школа.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1653887306
Динаме хана!
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paracetamol
1653892342
Лучший вариант для Дырнамо - Саша Кержаков, который пару лет там ошивался. Но он в эту ментовскую рухлядь не пойдет, будет ждать когда место тренера в Зените освободится через год.
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