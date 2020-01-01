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«Динамо» сделало предложение Николичу. Он основной кандидат на замену Шварцу («СЭ»)

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Динамо».

По информации «СЭ», 42-летний серб – основной кандидат на пост главного тренера столичного клуба после ухода Сандро Шварца.

«Динамо» уже сделало предложение Николичу. Он должен дать ответ в начале следующей недели.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 года.
  • Ранее сообщалось, что он возглавит «Герту».
  • Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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