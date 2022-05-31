Фанаты «Динамо» попрощались со Шварцем. Качали его на руках, а тренер заплакал

Болельщики «Динамо» попрощались с главным тренером Сандро Шварцем. Он объявил об уходе из клуба после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
Фанаты приехали к немецкому специалисту, поблагодарили его за работу, а затем начали качать тренера на руках.
Шварц не смог сдержать эмоций и заплакал.
«Динамо» сегодня опубликовало прощальное письмо Шварца.
- Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
- При нем команда заняла 3-е место в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».
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Источник: Fcdin.com