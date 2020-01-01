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Фанаты «Динамо» попрощались со Шварцем. Качали его на руках, а тренер заплакал

Болельщики «Динамо» попрощались с главным тренером Сандро Шварцем. Он объявил об уходе из клуба после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Фанаты приехали к немецкому специалисту, поблагодарили его за работу, а затем начали качать тренера на руках.

Шварц не смог сдержать эмоций и заплакал.

«Динамо» сегодня опубликовало прощальное письмо Шварца.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

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Источник: Fcdin.com

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