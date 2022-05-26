«Герта» договорилась со Шварцем. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка (Kicker)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет занимаемый пост после финального матча Кубка России против «Спартака».

43-летний специалист уже договорился с «Гертой», что он возглавит команду со следующего сезона.

Немец собирается расторгнуть с клубом контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Ожидается, что «Герта» представит Шварца на следующей неделе. Он сменит Феликса Магата.

«Динамо» и «Спартак» сыграют 29 мая в «Лужниках».

«Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только с помощью стыков.

Шварц работает в России с осени 2020 года.

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