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  • «Герта» договорилась со Шварцем. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка (Kicker)

«Герта» договорилась со Шварцем. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка (Kicker)

26 мая 2022, 22:53
5

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет занимаемый пост после финального матча Кубка России против «Спартака».

43-летний специалист уже договорился с «Гертой», что он возглавит команду со следующего сезона.

Немец собирается расторгнуть с клубом контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Ожидается, что «Герта» представит Шварца на следующей неделе. Он сменит Феликса Магата.

  • «Динамо» и «Спартак» сыграют 29 мая в «Лужниках».
  • «Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только с помощью стыков.
  • Шварц работает в России с осени 2020 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Динамо Герта Шварц Сандро
Комментарии (5)
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Artemka444
1653595586
Если правда, то Шварц тот ещё балабол!!!
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Solist345345
1653604302
Да, а я его уважал. Тоже зассал.
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ilichkadr
1653631445
"не намерен расторгать", "Герта» договорилась"........Понеслось! P.S. Кто на ком стоял, потрудитесь излагать ваши мысли яснее..........
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SLADE2019
1653638708
Жаль, но не понимаю тех, кто станет его за это ругать.
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