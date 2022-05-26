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«Герта» договорилась со Шварцем. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка (Kicker)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет занимаемый пост после финального матча Кубка России против «Спартака».

43-летний специалист уже договорился с «Гертой», что он возглавит команду со следующего сезона.

Немец собирается расторгнуть с клубом контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Ожидается, что «Герта» представит Шварца на следующей неделе. Он сменит Феликса Магата.

  • «Динамо» и «Спартак» сыграют 29 мая в «Лужниках».
  • «Герта» спаслась от вылета из Бундеслиги только с помощью стыков.
  • Шварц работает в России с осени 2020 года.

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Источник: Kicker

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26.05.2022 22:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +1200

    Artemka444 2 часа назад

    Если правда, то Шварц тот ещё балабол!!!

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