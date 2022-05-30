«Надеюсь, скоро увидимся»: «Динамо» опубликовало прощальное письмо Шварца

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к команде и болельщикам.

«Любимая семья «Динамо»! Последние дни были для меня очень тяжeлыми.

И я говорю не про поражение в финале Кубка – хотя, безусловно, оно тоже стало для меня очень болезненным. Но, прежде всего, эти дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с «Динамо»...

За последние месяцы мир сильно изменился. Он уже не такой, каким был, когда я продлевал контракт с клубом.

Но, несмотря на это, я не ушeл сразу, потому что этот клуб и люди, работающие в нeм, находятся в моeм сердце. Я чувствовал их отношение и видел их поступки. Поэтому для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца.

К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы всe равно можем гордиться тем, чего мы достигли вместе.

«Динамо» стало топ-командой, которая участвовала в борьбе за титул. У нашей команды есть узнаваемое лицо. Философия игры, привлекательная и успешная.

У нас есть игроки, которые добились огромного прогресса за последнее время. Игроки с талантом, характером и эмоциями. Я абсолютно уверен, что эти ребята в ближайшие годы продолжат себя проявлять и их имена будут на слуху.

И что самое важное, нам удалось создать нерушимую связь между фанатами, командой, штабом и персоналом, сотрудниками и руководством клуба. Скажу честно, раньше я никогда и нигде с подобным единением не сталкивался.

Хочу поблагодарить вас от всего сердца. За ваше уважение, за вашу поддержку, за ваше доверие.

Я бы с радостью сказал персональные слова благодарности каждому болельщику и каждому сотруднику. Но позвольте мне в этот момент отдельно назвать двоих. Это Андрей Воронин и Иван Ордец.

Ну, вот и всe. Кто знает, что ждeт нас в будущем. В Германии «До свидания» звучит как Auf Wiedersehen – что можно перевести как «скоро увидимся». Я надеюсь, что мы с вами и правда скоро увидимся. В гораздо лучших обстоятельствах.

Spasibo bolschoje!» – говорится в открытом письме Шварца.

Немец возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.

В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

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