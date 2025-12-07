Тюкавин назвал тренера для «Динамо», которого он готов встретить в аэропорту

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Сандро Шварц снова возглавил команду.

«Переписываюсь и на связи с ним. Понятно, что он сейчас живет в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в «Динамо». Я бы его встретил в аэропорту», – сказал Тюкавин.

Ранее агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что «Динамо» общалось с немецким тренером по поводу его возвращения, но он отказался из-за того, что его дети учатся в США.