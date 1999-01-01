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⚡ Шварц объявил об уходе из «Динамо»

Сандро Шварц покидает пост главного тренера «Динамо». Немецкий специалист сообщил об этом после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек, у меня не было какой-то договоренности с другим клубом», – сказал Шварц.

  • Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:58
Комментарии14
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    Рейтинг: +903

    Krics 16 минут назад

    Жаль, не плохую команду создал. Всех К/Б с Кубком.

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    Рейтинг: +139

    Fialet 1 час назад

    Вот и ещё одна крыса побежала.

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    Рейтинг: +555

    Solist345345 1 час назад

    Столько сенсаций после окончания сезона. Скорей всего вектор в российском футболе кардинально меняется. Видимо и не только в футболе.

    1
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    Рейтинг: +4327

    neveldomha 1 час назад

    Позорная весна.

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    Рейтинг: +11489

    BRO_football 1 час назад

    Вроде бы и не скажешь, что Динамо провалило сезон, а с другой стороны обидное поражение от Сочи и Динамо решили судьбу Шварца.

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    Рейтинг: +16818

    Garrincha58 1 час назад

    вот вам и Шварц на которого все молились он и финал проиграл потому что сам виноват выпустил Смолова и Тюкавина они оба провалили матч лучше бы играли Моро Лесовой и Грулёв поэтому игры у динамовцев особенно через фланги вообще было мало чем упростили спартаковцам жизнь наверное ему уже было пофиг ведь он уже был в Берлине

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    Рейтинг: +1020

    mama1991 1 час назад

    Та понятно что большая часть иностранцев побегут, начинается время отчистки рпл

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    Рейтинг: +50001

    MaxRnD 1 час назад

    Фомин помог уйти

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    Рейтинг: +1020

    mama1991 > MaxRnD 1 час назад

    Думаю фамилия другая)))

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    Рейтинг: +2768

    Беспонтий 1 час назад

    динамовцы явно знали

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    Рейтинг: +7506

    vladik12 1 час назад

    Все просрать и слинять. Красивое.

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