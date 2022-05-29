⚡ Шварц объявил об уходе из «Динамо»

Сандро Шварц покидает пост главного тренера «Динамо». Немецкий специалист сообщил об этом после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек, у меня не было какой-то договоренности с другим клубом», – сказал Шварц.

Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.

При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

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