Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Каррера: «Черышев мог бы стать лучшим решением для замены Айртона в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Когда я был в «Спартаке», в команде был Дмитрий Комбаров, который в этой роли был лучшим левым защитником в чемпионате России, так что Черышева на тот момент не рассматривал.

Однако я думаю, что сейчас Денис мог бы стать лучшим решением для замены Айртона, который покинул клуб», – сказал Каррера.

  • В этом сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
  • Айртон ушел из «Спартака» во «Фламенго» на правах аренды с правом выкупа.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Спартак» не подпишет Черышева из-за его возраста и травматичности (РБК) 1
Отец Черышева: «Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Думаю, он тоже хочет» 9
Примера. «Валенсия» победила «Эльче». Черышев сыграл впервые с 8 января, Понсе провел 58 минут
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:24
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4679

    neim 23 минуты назад

    Черышев, в данный момент, может только Карреру похвалить, за не обузданную фантазию.
    Ни кому он нафиг не нужен, даже в РПЛ. Про европейские клубы и говорить наверное не приходится.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11