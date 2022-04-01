Каррера: «Черышев мог бы стать лучшим решением для замены Айртона в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Когда я был в «Спартаке», в команде был Дмитрий Комбаров, который в этой роли был лучшим левым защитником в чемпионате России, так что Черышева на тот момент не рассматривал.

Однако я думаю, что сейчас Денис мог бы стать лучшим решением для замены Айртона, который покинул клуб», – сказал Каррера.

В этом сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».

Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

Айртон ушел из «Спартака» во «Фламенго» на правах аренды с правом выкупа.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции