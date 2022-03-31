Официально: «Фламенго» арендовал Айртона у «Спартака» с правом выкупа

«Спартак» объявил о переходе защитника Айртона во «Фламенго».

Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года. У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака».

Мы желаем Айртону как можно скорее восстановиться от травмы, полученной в недавней встрече против «Нижнего Новгорода», и успешно проявить себя во «Фламенго»!» – говорится в сообщении клуба.

Айртон выступал за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 4,5 миллиона евро.

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