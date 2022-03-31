Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

Официально: «Фламенго» арендовал Айртона у «Спартака» с правом выкупа

«Спартак» объявил о переходе защитника Айртона во «Фламенго».

Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года. У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака».

Мы желаем Айртону как можно скорее восстановиться от травмы, полученной в недавней встрече против «Нижнего Новгорода», и успешно проявить себя во «Фламенго»!» – говорится в сообщении клуба.

  • Айртон выступал за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 4,5 миллиона евро.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Зарема: «На уход Айртона повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» 8
Айртон сегодня подпишет контракт с «Фламенго» (Вене Казагранде) 9
Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию 7
Источник: сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:05
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    dfgd445 34 минуты назад

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1823

    Romio-xxx 1 час назад

    Ни слова от Спартака о скорейшем возвращении...Значит всё решено по ходу.Печалька,хороший был игрок,качественный.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +913

    ВасяК 1 час назад

    Печально!!!Но это шанс Классену!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +898

    Узб@гоеный > ВасяК 18 минут назад

    Не плачь Уася. От спасся от позора, ежегодно болтаться внизу турнирной таблицы в клубе аутсайдер. И Классен летом сбежит из свинарника. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11