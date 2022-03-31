Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Официально: «Фламенго» арендовал Айртона у «Спартака» с правом выкупа

Официально: «Фламенго» арендовал Айртона у «Спартака» с правом выкупа

31 марта 2022, 16:05
6

«Спартак» объявил о переходе защитника Айртона во «Фламенго».

Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года. У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака».

Мы желаем Айртону как можно скорее восстановиться от травмы, полученной в недавней встрече против «Нижнего Новгорода», и успешно проявить себя во «Фламенго»!» – говорится в сообщении клуба.

  • Айртон выступал за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 4,5 миллиона евро.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году 18
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВасяК
1648734675
Печально!!!Но это шанс Классену!!!
Ответить
Romio-xxx
1648736175
Ни слова от Спартака о скорейшем возвращении...Значит всё решено по ходу.Печалька,хороший был игрок,качественный.
Ответить
Atyrau85
1648743988
Добротный был игрок. Грустно, но понятно. Удачи тебе там.
Ответить
zigbert
1648745525
А ведь совсем недавно он подписал новый контракт со Спартаком. Возможно на его решение повлияло и это грубое нарушение на нем в последнем матче. Успешной тебе игры Айртон во Фламенго!
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
1
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
24
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+