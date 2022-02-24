Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 пройдут по расписанию.

Сообщалось, что Польша, Швеция и Чехия хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России.

«Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», – сказал Инфантино.