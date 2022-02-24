Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 пройдут по расписанию.

Сообщалось, что Польша, Швеция и Чехия хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России.

«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели. Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА.

Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», – сказал Инфантино.

В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.

Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

Глава Шведского футбольного союза: «Нет никакого желания проводить стыковой матч в России. Это немыслимо»