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    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Польша, Швеция и Чехия выступили с совместным заявлением в ФИФА из-за ситуации в Украине.

    «Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию: запланированные на 24 и 29 марта стыковые матчи ЧМ-2022 не должны проводиться на территории Российской Федерации.

    Нижеподписавшиеся не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведением футбольных матчей на ее территории. Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечет серьезные последствия и значительно снижает безопасность для наших сборных.

    Мы ожидаем, что ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные решения относительно мест проведения приближающихся матчей плей-офф», – говорится в заявлении.

    • В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
    • Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Глава Шведского футбольного союза: «Нет никакого желания проводить стыковой матч в России. Это немыслимо»

    Источник: сайт Польского футбольного союза

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    24.02.2022 18:56
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