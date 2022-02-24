Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Польша, Швеция и Чехия выступили с совместным заявлением в ФИФА из-за ситуации в Украине.

«Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию: запланированные на 24 и 29 марта стыковые матчи ЧМ-2022 не должны проводиться на территории Российской Федерации.

Нижеподписавшиеся не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведением футбольных матчей на ее территории. Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечет серьезные последствия и значительно снижает безопасность для наших сборных.

Мы ожидаем, что ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные решения относительно мест проведения приближающихся матчей плей-офф», – говорится в заявлении.

В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.

Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

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Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

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