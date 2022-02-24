Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Польша, Швеция и Чехия выступили с совместным заявлением в ФИФА: «Нижеподписавшиеся не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведением футбольных матчей на ее территории. Мы ожидаем, что ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные решения относительно мест проведения приближающихся матчей плей-офф», – говорится в заявлении.

В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.

Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.