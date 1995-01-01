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    Зинченко: «Бущан в матче с Боснией и Герцеговиной сделал невероятный сейв и добавил пару миллионов к своей стоимости»

    Игрок сборной Украины Александр Зинченко подытожил последний матч отборочной группы ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0). Победа позволила украинцам выйти в стыковые игры.

    – Мы на второй тайм собрались. Спасибо Георгию Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед.

    – Похоже, этим сейвом он пару миллионов к своей стоимости добавил.

    – 100%. То, как он провел Евро – он заслуживает большего. Он проделал и невероятную работу, и его отношение к делу вызывает только уважение.

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    Источник: ua.tribuna.com

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