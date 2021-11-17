Зинченко: «Бущан в матче с Боснией и Герцеговиной сделал невероятный сейв и добавил пару миллионов к своей стоимости»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко подытожил последний матч отборочной группы ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0). Победа позволила украинцам выйти в стыковые игры.
– Мы на второй тайм собрались. Спасибо Георгию Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед.
– Похоже, этим сейвом он пару миллионов к своей стоимости добавил.
– 100%. То, как он провел Евро – он заслуживает большего. Он проделал и невероятную работу, и его отношение к делу вызывает только уважение.
- Украине в 1-м раунде стыков могут достаться сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции, Уэльса.
- Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.
- Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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