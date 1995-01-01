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    Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Они состоятся в марте.

    «Мы выполнили 50 процентов задания. Мы никого не боимся, однозначно. Кто бы нам ни достался в стыках, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар», – сказал Петраков.

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    Источник: УАФ

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