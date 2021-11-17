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  • Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»

Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»

17 ноября 2021, 10:45
9

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Они состоятся в марте.

«Мы выполнили 50 процентов задания. Мы никого не боимся, однозначно. Кто бы нам ни достался в стыках, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар», – сказал Петраков.

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Источник: УАФ
Украина Петраков Александр
Комментарии (9)
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Дядя Серёжа
1637137672
Звучит также весело как Крым вернуть.
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neveldomha
1637141038
Вы даже не сеянные. Сделано 10% и не более.
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serglider
1637144182
Насчет обыграть любого, явно погорячился, так как Италия или Португалия и вероятность выигрыша стыков хохлами, в районе 15-20%! Ну, что не бояться играть с топами это стопудово, тут нам нужно у них, не стесняясь, учиться.
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Sancho010365
1637148484
Заявление громкое, но наверное так и будет. Хотелось бы, чтобы так произошло. Всё зависит от жеребьёвки. Сколько болею за футбол, России всегда везёт, им попадутся Северная Македония или Чехия и всё будет good, а Украине достанется Италия и мы их кончим.
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Bozigit
1637149913
С таким настроем, надеюсь это будет не Россия
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Вомбат
1637150485
Настрой правильный. Украина никого не боится. Но шансов немного даже у Украины. Не говоря уж о команде Карпина.
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alp
1637158531
слишком рано делить шкуру не убитого медведя. поменьше слов и больше дела..
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serglider
1637527536
Как много высокопарных слов, еще не зная результатов жеребьевки))) Как там в пословице? Не говори гоп, пока не перепрыгнул!
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