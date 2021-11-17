Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Они состоятся в марте.

«Мы выполнили 50 процентов задания. Мы никого не боимся, однозначно. Кто бы нам ни достался в стыках, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар», – сказал Петраков.