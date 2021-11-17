Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Они состоятся в марте.
«Мы выполнили 50 процентов задания. Мы никого не боимся, однозначно. Кто бы нам ни достался в стыках, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар», – сказал Петраков.
- Украине в 1-м раунде стыков могут достаться сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции, Уэльса.
- Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.
- Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Источник: УАФ