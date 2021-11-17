Игрок сборной Украины Бущан – о победе над Боснией и Герцеговиной: «На поле было 15 львов»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подытожил последний матч отборочной группы ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0). Победа позволила украинцам выйти в стыковые игры.

– Сегодня у нас на поле было 15 львов и еще десять – сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы это понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места.

– Теперь плей-офф.

– Будем ждать жребий. Мы сильно не будем радоваться, потому что хорошие команды в плей-офф остались

Украине в 1-м раунде стыков могут достаться сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции, Уэльса.

Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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