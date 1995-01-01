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    Игрок сборной Украины Бущан – о победе над Боснией и Герцеговиной: «На поле было 15 львов»

    Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подытожил последний матч отборочной группы ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0). Победа позволила украинцам выйти в стыковые игры.

    – Сегодня у нас на поле было 15 львов и еще десять – сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы это понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места.

    – Теперь плей-офф.

    – Будем ждать жребий. Мы сильно не будем радоваться, потому что хорошие команды в плей-офф остались

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    Источник: ua.tribuna.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2430

      BlackMurder 1 час назад

      Сыграйте с Россией товарищеский матч

      0
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      Рейтинг: +54215

      portero > BlackMurder 23 минуты назад

      Политики и неадекваты загрызут тех, кто захочет это сделать. а было интересно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11293

      Cleaner 2 часа назад

      Львы играют и побеждают команды уровня Франции-Испании...

      0
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      Рейтинг: +3819

      neim 2 часа назад

      Где-то, что-то подобное, я уже слышал ... ))).

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