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  • Карпин – о словах Ловчева, что игра с Хорватией – говно: «Полностью согласен»

Карпин – о словах Ловчева, что игра с Хорватией – говно: «Полностью согласен»

15 ноября 2021, 23:56
11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и экс-игрока сборной СССР Евгения Ловчева.

– Как тренер национальной сборной как вы отнеслись к словам Татьяны Тарасовой: «Это поражение в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет».

– Во-первых, я не читал, не видел, не слышал, поэтому никак не относился к этим словам.

– Но сейчас вы услышали.

– Ну, мнение еще одного человека.

– А к словам Евгения Ловчева, который сказал, что это не игра, а говно?

– Согласен полностью. Вчерашняя игра – это катастрофа.

– Футбол в России есть?

– Футбол в России есть. Мы ж в него играем?! Значит, есть. Какой он – это другой вопрос.

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Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Garrincha58
1637012440
тупые вопросы такие и ответы, а на счёт говна ещё Слуцкий после ЧЕ-16 говорил мы говно так ничего и не изменилось
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Hektor 84
1637013882
Валера молодец! Признает ошибки и осознает свою вину. Чабан бы нашел позитив после такого поражения. Рассказал бы что мы играли как могли, просто игроки говно. Они ведь дома чай пьют а я тут перед вами пытаюсь отмазаться. Начал бы отводить от темы и рассказывать про количество спринтов полузащитников и их километраж. И в конце бы изрек тупость как после поражения от сербов. Мы типо выигрываем когда у нас стоит задача выиграть. )))
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Persona_non_Grata
1637014164
Игра - говно , главное - маневры , впрочем маневров то и не было )))
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vovan55
1637016604
а что ещё можно сказать...на данный момент надо начинать с замены головы...
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paracetamol
1637044265
А еще Серафимыч послал на .уй всю шайку комментаторов в студии Матча. И правильно сделал!
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derrik2000
1637057320
"– Футбол в России есть? – Футбол в России есть. Мы ж в него играем?! Значит, есть. Какой он – это другой вопрос." Это не вопрос дурацкий, а ответ на него.
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Bozigit
1637073883
Поддерживаю)
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Очарованный странник
1637087649
Немного, полагаю, остыли. Хорваты смогли забить? Это ещё вопрос кому погода помогла? Был разгром? Команде нужен психолог. Сборная СССР ни при каких раскладах в 1955 году не проигрывала чемпионам мира - ФРГ. У наши класс был выше? Наши не смели бы своим отцам в глаза посмотреть. Здесь же была игра на результат.
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