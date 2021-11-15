Карпин – о словах Ловчева, что игра с Хорватией – говно: «Полностью согласен»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и экс-игрока сборной СССР Евгения Ловчева.

– Как тренер национальной сборной как вы отнеслись к словам Татьяны Тарасовой: «Это поражение в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет».

– Во-первых, я не читал, не видел, не слышал, поэтому никак не относился к этим словам.

– Но сейчас вы услышали.

– Ну, мнение еще одного человека.

– А к словам Евгения Ловчева, который сказал, что это не игра, а говно?

– Согласен полностью. Вчерашняя игра – это катастрофа.

– Футбол в России есть?

– Футбол в России есть. Мы ж в него играем?! Значит, есть. Какой он – это другой вопрос.

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