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    Карпин – о словах Ловчева, что игра с Хорватией – говно: «Полностью согласен»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и экс-игрока сборной СССР Евгения Ловчева.

    – Как тренер национальной сборной как вы отнеслись к словам Татьяны Тарасовой: «Это поражение в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет».

    – Во-первых, я не читал, не видел, не слышал, поэтому никак не относился к этим словам.

    – Но сейчас вы услышали.

    – Ну, мнение еще одного человека.

    – А к словам Евгения Ловчева, который сказал, что это не игра, а говно?

    – Согласен полностью. Вчерашняя игра – это катастрофа.

    – Футбол в России есть?

    – Футбол в России есть. Мы ж в него играем?! Значит, есть. Какой он – это другой вопрос.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    15.11.2021 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14355

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      Игра - говно , главное - маневры , впрочем маневров то и не было )))

      0
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      Рейтинг: +12791

      Hektor 84 14 минут назад

      Валера молодец! Признает ошибки и осознает свою вину. Чабан бы нашел позитив после такого поражения. Рассказал бы что мы играли как могли, просто игроки говно. Они ведь дома чай пьют а я тут перед вами пытаюсь отмазаться. Начал бы отводить от темы и рассказывать про количество спринтов полузащитников и их километраж. И в конце бы изрек тупость как после поражения от сербов. Мы типо выигрываем когда у нас стоит задача выиграть. )))

      1
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      Рейтинг: +14964

      Garrincha58 38 минут назад

      тупые вопросы такие и ответы, а на счёт говна ещё Слуцкий после ЧЕ-16 говорил мы говно так ничего и не изменилось

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