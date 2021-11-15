⚡️ Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» ответил на вопросы о своем будущем в команде.

– Вы не увидели у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Видел, что это задело вас.

– Не только это. Понятно, что задело. Мы это отрабатывали, мы об этом говорили, мы об этом договорились с футболистами в сентябре. И когда нужно было попытаться это сделать, мы не сделали.

– Какое состояние сейчас? Хочется ли продолжить? Есть уверенность, что вы будете тренером?

– Не знаю. Думаю. Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?

– Какая ситуация с контрактом? Он автоматически продлен?

– Да.

– А у вас есть дедлайн по мысли?

– Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что все хорошо, а в декабре скажу нет, допустим.

Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит стыки с отрывом девять очков от третьего места, то отлично и я бы подписался.

– Неужели 90 минут эти могут все изменить?

– Дело не в этом. Разочаровала игра, а не результат. Не было попыток играть! И что дальше делать? В стыках будет еще больше давление. Под ним она может играть в футбол или только дубасить мяч вперед?

– Вы не уверены, что к мартовским вы сможете что-то изменить?

– Даже за год или за два. Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях.