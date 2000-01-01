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    ⚡️ Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» ответил на вопросы о своем будущем в команде.

    – Вы не увидели у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Видел, что это задело вас.

    – Не только это. Понятно, что задело. Мы это отрабатывали, мы об этом говорили, мы об этом договорились с футболистами в сентябре. И когда нужно было попытаться это сделать, мы не сделали.

    – Какое состояние сейчас? Хочется ли продолжить? Есть уверенность, что вы будете тренером?

    – Не знаю. Думаю. Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?

    – Какая ситуация с контрактом? Он автоматически продлен?

    – Да.

    – А у вас есть дедлайн по мысли?

    – Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что все хорошо, а в декабре скажу нет, допустим.

    Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит стыки с отрывом девять очков от третьего места, то отлично и я бы подписался.

    – Неужели 90 минут эти могут все изменить?

    – Дело не в этом. Разочаровала игра, а не результат. Не было попыток играть! И что дальше делать? В стыках будет еще больше давление. Под ним она может играть в футбол или только дубасить мяч вперед?

    – Вы не уверены, что к мартовским вы сможете что-то изменить?

    – Даже за год или за два. Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
    • Соперников по стыковым матчам команда узнает 26 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +5566

      sochi-2013 11 минут назад

      Я уже предлагал Тарасову. Если не сдохнут, то до полуфинала точно дойдут. Программа минимум.))

      0
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      Рейтинг: +3751

      Дедуктор 17 минут назад

      Пришел Карп в сборную с красивыми обещаниями. А до стыков добрался исключительно на багаже Черчесова. Прогресса в игре команды = ноль. За семь игр ни одной сколь либо вменяемой тактической схемы.
      Зовите срочно вундеркинда в сборную. Тедеску, в смысле. Если на мэтра Лёва денег жалко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3892

      FENIX-SL > Дедуктор 14 минут назад

      да кого угодно из тренеров поставь у руля сборной
      наши дауны будут срать спустя пять игр любого спеца
      почему то только тренера винят..закрывая глаза на то что уровень футбола в стране **************
      как и все что около футбола происходит

      3
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      ...
      Рейтинг: +47736

      MaxRnD > Дедуктор 8 минут назад

      Ничего, что сборная ему досталась в весьма говёном положении/состоянии и всего за две недели до решающих игр ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > Дедуктор 4 минуты назад

      Багаж Черчесова в это время футбол по телеку смотрел ))

      1
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      Рейтинг: +2163

      Блямба 22 минуты назад

      Какое-то брутальное кокетство пошло.
      Ещё и загадочности подпустил..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5566

      sochi-2013 > Блямба 13 минут назад

      Обиженный ребенок. Если не начнете уговаривать, отморожу себе уши.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17450

      derrik2000 28 минут назад

      Сам???
      Уйдёт???
      Не смешите!
      Его два разА из Спартака ВЫКОВЫРИВАЛИ.
      С шумом и истерикой, а тут - САМ УЙДЁТ. ))))))))))))

      "Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?"

      Вот здесь поверю.
      Если у него на руках будет "вкусный контракт" с кем-то.
      Неважно, в России или за рубежом.
      Уйдёт и даже "до свидания не скажет".

      Каким был......., таким и остался.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > derrik2000 25 минут назад

      " Каким был......., таким и остался. " - самокритично )

      1
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      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 34 минуты назад

      Валера, собирай вещички и езжай в Ростов-на-Дону, место в Ростове,
      по твоей просьбе, держат, не опоздай.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > vladimir-7 33 минуты назад

      Есть кандидат на замену ?

      1
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      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 28 минут назад

      Пока нет, но РФС надо засучит рукава и искать,
      кандидатов, а не сидеть и ничего не делать, за
      это они же ЗП получают, причем очень хорошую.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > vladimir-7 27 минут назад

      Аааа , ну я так и думал (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 16 минут назад

      Тебе-то чего думать, должен думать и искать РФС.

      0
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      Рейтинг: +3892

      FENIX-SL > vladimir-7 13 минут назад

      тут и Гвардиола не поможет
      в России футбола нет
      при чем тут тренер сборной то..

      2
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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > FENIX-SL 5 минут назад

      Ну как то же мы пробились в стыки ... И я это ставлю в зачет Карпину , но боюсь , что это предел для наших в данный момент , возможно даже мы проскочим первый этап предстоящего отбора , если жребий выпадет на не сильного соперника , но вот в тройку из 12 - ти будет попасть КРАЙНЕ тяжело (((

      1
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      Рейтинг: +47736

      MaxRnD > Persona_non_Grata 3 минуты назад

      Тут говорит не целесообразность и беспокойство о судьбе сборной, тут только личная неприязнь к Валере, что у Вовочки, что у Дурика и на остальное им по#ер

      2
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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata 34 минуты назад

      Мавр сделал своё дело ( мы в стыках ) , мавр может уходить ... Однако , видимо в команде начался " разброд и шатание " , если установки одни , а игра идет по другому сценарию . Может психологу надо поработать ? Ждем дальнейшего развития событий ...

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      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Вы, что на самом деле верите словам Карпина?

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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > vladimir-7 28 минут назад

      А ты считаешь , что это по его указке всё валилось из ног или мы уж НАСТОЛЬКО некчемные ? Да , игроки уступают Хорватам и в технике , да и в скорости , но не до такой же степени ...

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      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Карпин выбрал игру в автобус, а теперь выкручивается, что футболисты играли не так, понимая, что они ничего не скажут, потому, что им это запрещено. Всё это в характере и в стиле Карпа.

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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > vladimir-7 10 минут назад

      А ты предпочел бы открытый футбол с Хорватами ? Ну-ну . Считаю тактику полностью оправданной , а вот качество игры УЖАСАЮЩЕ БЕЗОБРАЗНЫМ . Уверен , что установка игры на контратаках БЫЛА , однако ты сам видел , что мяч терялся не дойдя до центра ((( . В защите особой паники не было и на полный отбой начали играть только во втором тайме , видимо поняв , что НУ НИЧЕГО сегодня не получается , почему - вот это вопрос , на который и Карпин хотел бы узнать ответ .

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      Рейтинг: +144

      Arturashvilli 35 минут назад

      Валера не верит в этих раздолбаев, к слову скажу что проиграли всё, а только Кудряшов. Было видно что боялись, нервничали ну уж прям через чур. Если выйдем на ЧМ будет чудо, но чтоб туда попасть, надо обрастать яйцами, а у наших игроков их к сожалению нет!!!

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