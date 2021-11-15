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  • ⚡️ Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

⚡️ Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

15 ноября 2021, 20:21
49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» ответил на вопросы о своем будущем в команде.

– Вы не увидели у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Видел, что это задело вас.

– Не только это. Понятно, что задело. Мы это отрабатывали, мы об этом говорили, мы об этом договорились с футболистами в сентябре. И когда нужно было попытаться это сделать, мы не сделали.

– Какое состояние сейчас? Хочется ли продолжить? Есть уверенность, что вы будете тренером?

– Не знаю. Думаю. Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?

– Какая ситуация с контрактом? Он автоматически продлен?

– Да.

– А у вас есть дедлайн по мысли?

– Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что все хорошо, а в декабре скажу нет, допустим.

Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит стыки с отрывом девять очков от третьего места, то отлично и я бы подписался.

– Неужели 90 минут эти могут все изменить?

– Дело не в этом. Разочаровала игра, а не результат. Не было попыток играть! И что дальше делать? В стыках будет еще больше давление. Под ним она может играть в футбол или только дубасить мяч вперед?

– Вы не уверены, что к мартовским вы сможете что-то изменить?

– Даже за год или за два. Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • Соперников по стыковым матчам команда узнает 26 ноября.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (49)
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Persona_non_Grata
1636997554
Мавр сделал своё дело ( мы в стыках ) , мавр может уходить ... Однако , видимо в команде начался " разброд и шатание " , если установки одни , а игра идет по другому сценарию . Может психологу надо поработать ? Ждем дальнейшего развития событий ...
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vladimir-7
1636997555
Валера, собирай вещички и езжай в Ростов-на-Дону, место в Ростове, по твоей просьбе, держат, не опоздай.
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derrik2000
1636997924
Сам??? Уйдёт??? Не смешите! Его два разА из Спартака ВЫКОВЫРИВАЛИ. С шумом и истерикой, а тут - САМ УЙДЁТ. )))))))))))) "Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?" Вот здесь поверю. Если у него на руках будет "вкусный контракт" с кем-то. Неважно, в России или за рубежом. Уйдёт и даже "до свидания не скажет". Каким был......., таким и остался.
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Блямба
1636998244
Какое-то брутальное кокетство пошло. Ещё и загадочности подпустил..
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Дедуктор
1636998538
Пришел Карп в сборную с красивыми обещаниями. А до стыков добрался исключительно на багаже Черчесова. Прогресса в игре команды = ноль. За семь игр ни одной сколь либо вменяемой тактической схемы. Зовите срочно вундеркинда в сборную. Тедеску, в смысле. Если на мэтра Лёва денег жалко.
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Ивантеевец
1637002766
Твои подопечные Валера показывают ровно то, чему их научили с детства, а как видно научили немногому. Они привыкли играть в тепличных условиях, им не надо ничего никогда доказывать, они лимитом прикрыты. Поэтому и играть не умеют под давлением. Мастерства ровно на то, что показали вчера.
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slavа0508
1637002923
неблагодарная , эта затея быть тренером нашей сборной...ушат помоев , обязательно получишь и всем похер что хорваты на голову сильней по игрокам ,,,проиграл получи помои ,,,,
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saf05
1637004221
Если так обсирать тренеров то не один уважающий себя человек не пойдет тренировать нашу сборную. Надо работать искать игроков и строить команду.
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Форвард 79
1637031206
Все по делу сказал. Наши проиграли у себя в голове, а Хорватам понадобилось только лиш не много усилий что б создать перед нашими образ могущественного соперника. К сожалению это гораздо тяжелее тренируется чем умение играть в футбол
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ААМ
1637035532
Должность тренера сборной России расстрельная. Не возможно слепить пушку из г*овна. Карпин обязан это понимать и не надувать щёки. Надо менять в футболе все, начиная с принципов набора в детские команды и физ подготовку, начиная с юношей. На всех уровнях наши физически слабее и менее подвижны. Почему?
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