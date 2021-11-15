Карпин – об автоголе Кудряшова: «И что теперь ему сделать? Застрелиться?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как команда поддержала защитника Федора Кудряшова.

34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Из-за автогола россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.

После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Что сказали Кудряшову после матча?

– Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».

– Как он себя чувствовал?

– Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?

– Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.

– И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый.

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