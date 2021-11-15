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  • Карпин – об автоголе Кудряшова: «И что теперь ему сделать? Застрелиться?»

Карпин – об автоголе Кудряшова: «И что теперь ему сделать? Застрелиться?»

15 ноября 2021, 21:56
24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как команда поддержала защитника Федора Кудряшова.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
  • Из-за автогола россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Что сказали Кудряшову после матча?

– Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».

– Как он себя чувствовал?

– Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?

– Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.

– И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый.

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Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Карпин Валерий
Комментарии (24)
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Батал Вселенский
1637002752
Забыли. Двигаемся дальше.
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Пельш 1
1637003423
Не этот Федя кривоногий, а другой, который под 9 номером играл!
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Боцман59rus
1637004673
_ х,у,я,се Карпуша сравнил с Филимоновым. Та сборная играла в футбол, такая серия была, взрослые мужики слез сдержать не могли.А это убогое стадо, с рукожопым пастухом ни в какое сравнение не идет. Кудряшов, Ионов, Смолов, Заболотный, вот твои косяки, хочешь стреляйся сам
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Йост
1637005317
Манчини – о возможном попадании Италии в стыковые матчи: «Это не позор, главное – выйти на ЧМ-2022» ...
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maygli
1637007924
Маленькая Сербия..! вот они играют!, почему мы то не можем так играть? Игроки поля не видят, только под носом у себя, сзади Кудряшова вообще никого не было, на кой надо было ковырять этот мяч?
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САДЫЧОК
1637011147
Вообще автогол Кудряшова на совести Джикии , который опять убежал на правый край И Сафонова , который Обязан был крикнуть " Пропусти , не трогай "...Ну и собственно Кудряшова прежде всего.
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maygli
1637015984
Карпина можно понять так -" Кудряшов молодец, а наши ожидания от игры сборной, это наши проблемы".
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vovan55
1637017400
ничего не меняется...как всегда ищем - кто виноват...а вспомните как хиддинг сборную создал из тех же игроков...-ТРЕНЕР потому что, и никогда не говорил, что кто то виноват...
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