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    Карпин – об автоголе Кудряшова: «И что теперь ему сделать? Застрелиться?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как команда поддержала защитника Федора Кудряшова.

    • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
    • Из-за автогола россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

    – Что сказали Кудряшову после матча?

    – Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».

    – Как он себя чувствовал?

    – Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?

    – Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.

    – И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +431

      Йост 35 минут назад

      Манчини – о возможном попадании Италии в стыковые матчи: «Это не позор, главное – выйти на ЧМ-2022» ...

      0
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      Рейтинг: +4241

      Semenycch 46 минут назад

      Лучше ты сам повесься! Я готов тебе купить и веревку и мыло лишь бы ты не поганил своим присутствием сборную России!

      0
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      Рейтинг: +26038

      Боцман59rus 46 минут назад

      _ х,у,я,се Карпуша сравнил с Филимоновым. Та сборная играла в футбол, такая серия была, взрослые мужики слез сдержать не могли.А это убогое стадо, с рукожопым пастухом ни в какое сравнение не идет. Кудряшов, Ионов, Смолов, Заболотный, вот твои косяки, хочешь стреляйся сам

      1
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      Рейтинг: +809

      Пельш 1 1 час назад

      Не этот Федя кривоногий, а другой, который под 9 номером играл!

      0
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      Рейтинг: +4241

      Semenycch > Пельш 1 44 минуты назад

      Оба.

      0
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      Рейтинг: +143

      Батал Вселенский 1 час назад

      Забыли. Двигаемся дальше.

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      Рейтинг: +431

      Йост > Батал Вселенский 1 час назад

      Вспомнили, что забыли - вернулись назад...

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      Рейтинг: +1568

      serglider > Батал Вселенский 49 минут назад

      Куда двигаться? Все приехали, сливаем воду, сушим тапки! В стыках будут сборные даже посильнее хорватов, вы серьезно думаете, что наши два матча отстоят на ноль и выйдут благодаря серии пенальти))) Кого они сделают? Шведов, португальцев, швейцарцев/итальянцев и далее по списку... Не смешите мои шнурки! Был единственный шанс отстоять на ноль в последнем матче группы, Сафонов был на нереальном кураже, но кривоногий Кудряшев сделал игру для хорватов! А творец этого провала тренеришка Карпин! Губошлеп раздувающий щеки по любому поводу, но не удосужившийся посмотреть ежегодную статистику сборной! Что к ноябрю мы серьезно проседаем по физике, тупоголовому настоять, что бы игры чемпионата страны перед последними играми в группе перенести, а он жевал сопли и занимался говорильней! Как итог 2/3 сборной к концу матча ходила пешком, Кудряшев дернул ногу, вместо того что бы завалится на поле и попросить медпомощь он ковыляет в штрафную и срезает мяч в свои ворота! Ну, не дебил? Опять в сборной Зобнин и Кудряшев и непонятные персонажи типа Фролова, Терешина, люди не умеющие играть решающие игры и регулярно их просирающие. Теперь тешим себя надеждой что сделаем Швецию, а потом схлопним Португалию? Очнитесь! Мы все уже просрали)))

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      Рейтинг: +3433

      raritet > serglider 35 минут назад

      Но если подойти к этому по философски: на месте Кудряшова условный Рассказов, условный Чистяков- нужно признать что поколение футболистов , воспитанное на халявных не заработанных , а фактически просто упавших с небес больших деньгах, недееспособно: это они думают о себе , что они футболисты, а реальные футболисты чтобы заработать такие деньги пашут, натурально пашут.И когда кто то из наших оказывается в условной Фиорентине или Аталанте, сразу видна неконкурентоспособность. И вот логический вывод: когда встречаются футболисты из конкурентной среды и неконкурентной , кто выигрывает??? Столько лет уже звучит эта тема от нас болел, но чиновникам нет дела до гласа народа. Они осваивают средства.

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