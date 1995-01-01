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    Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме после матча Хорватия – Россия

    Защитник сборной России Федор Кудряшов отреагировал на критику после игры десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    Футболист, забивший автогол в решающем матче квалификации, закрыл комментарии в своем инстаграме, где его упрекали в поражении.

    • Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Этот гол стал единственным в игре.
    • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Федора Кудряшова

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии14
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      Рейтинг: +26620

      silver29 1 минуту назад

      кудряшов 81 минуту смотрел на потуги хорватов забить и вспомнил, что он тоже футболист. С одной стороны он свел на нет все старания команды отбиться, а с другой хорваты более достойны по игре быть на ЧМ. Когда то и на нашей улице перевернется Камаз с конфетами, верим.

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      Рейтинг: +11227

      DeStar 7 минут назад

      вообще бред, вот с хрена все на него наехали? вы хоть момент посмотрите!! его вины там мизер, да, его имя напротив автогола и все. он сам себе в ворота не забивал и я даже не назову это косяком кудряшова, так тупо вышло

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      Рейтинг: +2349

      Чермындыр > DeStar 5 минут назад

      Тупой биомассе пох...й. Зачем им думать и куда то смотреть. Им сказали, что человек в свои забил, значит плохой.

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      Рейтинг: +1324

      PNZ1985 24 минуты назад

      Дело было не в бабине..

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      Рейтинг: +2136

      Радио1000шумеров 35 минут назад

      Да, ладно, чё там все накинулись на Кудрявого, пара лишних матчей сборной для опыта не повредит, потому что игра с хорватами - полный мрак, надо исправлять и совершенствоваться, "кипров" на ЧМ не будет...

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      Рейтинг: +13405

      Dominator777 36 минут назад

      Федя не виноват!!! Не забил бы Федя, тогда другой кто-нибудь себе бы закатил, или "привез", как постоянно привозили в РПЛ Васин, Рассказов, Кутепов и т.д. У сборной России по футболу всегда так в решающих матчах: то .....(на букву "х") короток, то рубаха длина! Не можешь ...., не мучай....!

      1
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      Рейтинг: +947

      SuperNils 1 час назад

      Оштрафовать миллионов на 10. Хотя, для него это капля в море....

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      Рейтинг: +1183

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Да все бывает и у всех)
      Это игра и мяч круглый,с каждым могло бы то же самое случиться)!!!
      А жизнь продолжается,тем более не все еще потерянно!!Есть стыки,а как многие тут говорят что через стыки не выйдем,так на ,,, туда ехать? Кого вам надо Люксембург с Гиблартаром?

      6
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      Рейтинг: +2146

      Блямба 1 час назад

      Правильное решение.
      И.,правильно,что не прибежал с извинениями.
      не перед кем...и не за что..
      честно отработал..стебануло именно его.

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      Рейтинг: +8197

      "supermax" 1 час назад

      да уж Федя...да уж

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      Рейтинг: +11160

      Cleaner 1 час назад

      Кудряшов закрыл свою карьеру игрока. В сборной команде так ОДНОЗНАЧНО.

      2
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      Рейтинг: +14248

      Persona_non_Grata > Cleaner 29 минут назад

      Очередной бред ((( . Ну если только сам себе закроет по причине психологической травмы .

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      Рейтинг: +11160

      Cleaner > Persona_non_Grata 20 минут назад

      Уверен, что в сборной его больше не будет. Карпин может его в сборную пригласить, но это не сборная и не тренер сборной. Даже если формально он тренером до весны и останется...(

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      Рейтинг: +11227

      DeStar > Cleaner 6 минут назад

      ну он в автоголе не виноват же совсем. Тупо футбол - тупо случай

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