Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме после матча Хорватия – Россия

кудряшов 81 минуту смотрел на потуги хорватов забить и вспомнил, что он тоже футболист. С одной стороны он свел на нет все старания команды отбиться, а с другой хорваты более достойны по игре быть на ЧМ. Когда то и на нашей улице перевернется Камаз с конфетами, верим.
Защитник сборной России Федор Кудряшов отреагировал на критику после игры десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
Футболист, забивший автогол в решающем матче квалификации, закрыл комментарии в своем инстаграме, где его упрекали в поражении.
- Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
- Этот гол стал единственным в игре.
- Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.