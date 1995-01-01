Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме после матча Хорватия – Россия

Защитник сборной России Федор Кудряшов отреагировал на критику после игры десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Футболист, забивший автогол в решающем матче квалификации, закрыл комментарии в своем инстаграме, где его упрекали в поражении.