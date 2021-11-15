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  • Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

15 ноября 2021, 21:33
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках подготовки команды к мартовским стыковым матчам в отборе ЧМ-2022.

– Вы будете просить РФС и РПЛ, чтобы в марте вам дали больше времени для сбора?

– Если будет такая возможность, то я с удовольствием.

– Сколько перед игрой было времени? Три дня? Если дать неделю, это реально улучшит эффективность игры нашей команды?

– Есть связь. Чем больше, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Гарантии не даст никто. Есть вероятность, что станет лучше.

– Что перед стыками для вас важно успеть сделать?

– Самое важное – разобраться с моей головой, а потом уже все остальное. Надо будет разговаривать и с футболистами, с кандидатами, что мы будем делать дальше.

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Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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serglider
1637005780
*****, Валера тупеет на глазах! Если игрок в плохой форме в ноябре, то только по одной причине - недовосстановление организма! Ты же, дебил, высшию тренерскую лицензию получил! Чему вас тупорылых там учат, если ты не понимаешь очевидные вещи! Тем более, что это повторяется из года в год! Две ЛН, ЧЕ, отбор на ЧМ... Нам в конце осени, нужно не проиграть решающий матч и... мы его просираем! А тренер с высшей тренерской лицензией не уверен почему так случается))) Хоть бы не позорился... жалкий тренеришко!
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neveldomha
1637008783
Задача тренера соединить воедино из того, что есть в российском футболе. А тут нужно все учитывать, каждую мелочь, включая кто на каком боку спит. Это очень и очень кропотливый труд, где нет места анархии, нет места пофигизму к общемировым традициям. Тренер прежде всего психолог. И главный вопрос, а способен ли Карпин стать психологом за эти 3 месяца и разобраться на что способен каждый игрок?
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житель СПб
1637013913
Все правильно! Нужно больше времени для сыгранности.
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