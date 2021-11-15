Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках подготовки команды к мартовским стыковым матчам в отборе ЧМ-2022.

– Вы будете просить РФС и РПЛ, чтобы в марте вам дали больше времени для сбора?

– Если будет такая возможность, то я с удовольствием.

– Сколько перед игрой было времени? Три дня? Если дать неделю, это реально улучшит эффективность игры нашей команды?

– Есть связь. Чем больше, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Гарантии не даст никто. Есть вероятность, что станет лучше.

– Что перед стыками для вас важно успеть сделать?

– Самое важное – разобраться с моей головой, а потом уже все остальное. Надо будет разговаривать и с футболистами, с кандидатами, что мы будем делать дальше.

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