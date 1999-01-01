Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

*****, Валера тупеет на глазах! Если игрок в плохой форме в ноябре, то только по одной причине - недовосстановление организма! Ты же, дебил, высшию тренерскую лицензию получил! Чему вас тупорылых там учат, если ты не понимаешь очевидные вещи! Тем более, что это повторяется из года в год! Две ЛН, ЧЕ, отбор на ЧМ... Нам в конце осени, нужно не проиграть решающий матч и... мы его просираем! А тренер с высшей тренерской лицензией не уверен почему так случается))) Хоть бы не позорился... жалкий тренеришко!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках подготовки команды к мартовским стыковым матчам в отборе ЧМ-2022.
– Вы будете просить РФС и РПЛ, чтобы в марте вам дали больше времени для сбора?
– Если будет такая возможность, то я с удовольствием.
– Сколько перед игрой было времени? Три дня? Если дать неделю, это реально улучшит эффективность игры нашей команды?
– Есть связь. Чем больше, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Гарантии не даст никто. Есть вероятность, что станет лучше.
– Что перед стыками для вас важно успеть сделать?
– Самое важное – разобраться с моей головой, а потом уже все остальное. Надо будет разговаривать и с футболистами, с кандидатами, что мы будем делать дальше.
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