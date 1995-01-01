Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Всем этим футболёрам профессион де фуа, назначить зарплаты максимум 100.000 т.рублей в месяц, чтобы знали как зарабатываются деньги, через пот, соль, слёзы и кровь на заводах и предприятиях. Кто виноват в том, что эти бездари ничего из себя не представляют, а барыги имеют как настоящие профи. Капиталистическая система выжимает до смерти рабочего человека, а эти профаны богатеют на скамейке и даже простых работяг не могут порадовать своей игрой. Игрой товарищи, игрой, а не работой! Этот позор будет продолжаться до тех пор, пока рабочие и крестьяне России, не наведу в стране настоящий пролетарский порядок во всём. На производстве, в общественной и личной жизни, в образовании, культуре, медицине, спорте и т.д. Бардак в стране во всех сферах и во всех направлениях, оттого большинство трудового народа живёт худо и бедно. Самим не противно так жить, не презираете себя за молчание, трусость и малодушие?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах поражения своей команды от Хорватии (0:1) в десятом туре отбора ЧМ-2022.
– Двоякое впечатление: с одной стороны, игра очень слабенькая, даже игрой это не назвать. Согласны?
– Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное.
– При однозначно слабой игре за десять минут до конца матча мы выходили на ЧМ.
– Да, но одно другому не мешает. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат – да, а игры нет.
– Вы говорили, что лучше бы мы сыграли так, как планировали, и проиграли 0:3, чем сыграли так, как вчера, и даже сыграли бы вничью и прошли на чемпионат мира.
– Нет, не даже. Не так. «И все равно проиграть 0:1». Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1 при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. Мы все равно проиграли 0:1 – какая разница?
– В чем было основное расхождение? Что планировали, что не получилось, и самое главное – почему? Это поле...
– Да при чем здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Все.
То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.
- Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте.
- Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.