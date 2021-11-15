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  • Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

15 ноября 2021, 19:51
23

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах поражения своей команды от Хорватии (0:1) в десятом туре отбора ЧМ-2022.

– Двоякое впечатление: с одной стороны, игра очень слабенькая, даже игрой это не назвать. Согласны?

– Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное.

– При однозначно слабой игре за десять минут до конца матча мы выходили на ЧМ.

– Да, но одно другому не мешает. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат – да, а игры нет.

– Вы говорили, что лучше бы мы сыграли так, как планировали, и проиграли 0:3, чем сыграли так, как вчера, и даже сыграли бы вничью и прошли на чемпионат мира.

– Нет, не даже. Не так. «И все равно проиграть 0:1». Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1 при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. Мы все равно проиграли 0:1 – какая разница?

– В чем было основное расхождение? Что планировали, что не получилось, и самое главное – почему? Это поле...

– Да при чем здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Все.

То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.

  • Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте.
  • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Карпин Валерий
Комментарии (23)
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derrik2000
1636995671
Его трёп опять стал надоедать. Вот из-за этого безответственного пустого трёпа и неумения готовить по-настоящему амбициозную команду я не хочу, чтобы Карпин вернулся в Спартак, как этого хотят некоторые. Хоть тушкой, хоть чучелом. Не хочу - и всё! Хоть в этом с Федуном согласен.
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NewLife
1636996283
"Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове." В твоей ! В Валере сочетаются хамоватость, низкая тренерская квалификация и гонор. С этой гремучей смесью трудно чего либо добиться.
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Вомбат
1636997272
Респект Карпину за такое интервью. Умница. Понимает, что фарт закончился, а игре взяться неоткуда. В стыках шведы, португальцы и поляки будут точно так же давить, как хорваты, и наши Головины с Миранчуками будут тупо лупить по аутам и безуспешно надеяться на 0:0.
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Боцман59rus
1636997829
' а почему никто не говорит о низком уровне мастерства, просто наши игроки элементарно слабее, зачем все психологией усложнять. Заходят пля в такие дебри уши вянут слушать
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Storm13
1636998938
Всем этим футболёрам профессион де фуа, назначить зарплаты максимум 100.000 т.рублей в месяц, чтобы знали как зарабатываются деньги, через пот, соль, слёзы и кровь на заводах и предприятиях. Кто виноват в том, что эти бездари ничего из себя не представляют, а барыги имеют как настоящие профи. Капиталистическая система выжимает до смерти рабочего человека, а эти профаны богатеют на скамейке и даже простых работяг не могут порадовать своей игрой. Игрой товарищи, игрой, а не работой! Этот позор будет продолжаться до тех пор, пока рабочие и крестьяне России, не наведу в стране настоящий пролетарский порядок во всём. На производстве, в общественной и личной жизни, в образовании, культуре, медицине, спорте и т.д. Бардак в стране во всех сферах и во всех направлениях, оттого большинство трудового народа живёт худо и бедно. Самим не противно так жить, не презираете себя за молчание, трусость и малодушие?
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Урия Гип
1637000019
Сахар и Дзюбу запретил, не помогло. Игроки не слушаются... Беда!
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JTherry
1637000995
"однозначно слабая игра" - а в какую неоднозначную игру предполагалось сыграть, при тех "однозначных" способностях наших футболистов, излишне опекаемых РФС с его лимитом..? "проблемы с игрой связаны со страхами футболистов" - так эти "страхи" сами тренеры и культивируют, ставя игру от обороны, "автобусом" и другими "редутами"... смелая игра, и это подтвердит любой болельщик (каждый же в душе - тренер), не наш стиль... против сильных команд запираемся на свей половине поля и отбиваемся всей командой - отличительная черта любой команды РПЛ хоть в чемпионате России, хоть в еврокубках, хоть в играх на Евро и ЧМ... так откуда же взяться смелому футболу при таких раскладах..? футболисты просто разучились работать до пота...(
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житель СПб
1637003715
Ну вот все же сказал в точности! Совершенно точно. Абсолютно! Кроме одного: а кто их на такую игру настраивал? Чья это обязанность? Вот то то и оно...
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DeStar
1637004575
Молодец Карпин. Хотя бы говорит , что думает и как есть
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zigbert
1637068256
Ну почему же, владение больше пяти секунд было у Сафонова, да еще великолепные обводки.
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