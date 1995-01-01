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    Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах поражения своей команды от Хорватии (0:1) в десятом туре отбора ЧМ-2022.

    – Двоякое впечатление: с одной стороны, игра очень слабенькая, даже игрой это не назвать. Согласны?

    – Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное.

    – При однозначно слабой игре за десять минут до конца матча мы выходили на ЧМ.

    – Да, но одно другому не мешает. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат – да, а игры нет.

    – Вы говорили, что лучше бы мы сыграли так, как планировали, и проиграли 0:3, чем сыграли так, как вчера, и даже сыграли бы вничью и прошли на чемпионат мира.

    – Нет, не даже. Не так. «И все равно проиграть 0:1». Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1 при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. Мы все равно проиграли 0:1 – какая разница?

    – В чем было основное расхождение? Что планировали, что не получилось, и самое главное – почему? Это поле...

    – Да при чем здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Все.

    То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +209

      Storm13 11 минут назад

      Всем этим футболёрам профессион де фуа, назначить зарплаты максимум 100.000 т.рублей в месяц, чтобы знали как зарабатываются деньги, через пот, соль, слёзы и кровь на заводах и предприятиях. Кто виноват в том, что эти бездари ничего из себя не представляют, а барыги имеют как настоящие профи. Капиталистическая система выжимает до смерти рабочего человека, а эти профаны богатеют на скамейке и даже простых работяг не могут порадовать своей игрой. Игрой товарищи, игрой, а не работой! Этот позор будет продолжаться до тех пор, пока рабочие и крестьяне России, не наведу в стране настоящий пролетарский порядок во всём. На производстве, в общественной и личной жизни, в образовании, культуре, медицине, спорте и т.д. Бардак в стране во всех сферах и во всех направлениях, оттого большинство трудового народа живёт худо и бедно. Самим не противно так жить, не презираете себя за молчание, трусость и малодушие?

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      Рейтинг: +67

      Nemchinevich I.P. 21 минуту назад

      Есть сомнения надо уходить, зачем этот обоз тянуть.Я не знаю какой тренер сможет собрать сборную. На Матч ТВ все красиво говорить могут а в реали мы на дне лежим плотно уже илом заростаем. Ждём опять тупых предложений....

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      Рейтинг: +3264

      Axe111 21 минуту назад

      Лучше бы вы вообще не играли

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      Рейтинг: +4731

      polt 21 минуту назад

      Сопли распустил..., не ожидал. Надо уходить, слабовольным тут вам не тут.

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      Рейтинг: +26034

      Боцман59rus 29 минут назад

      ' а почему никто не говорит о низком уровне мастерства, просто
      наши игроки элементарно слабее, зачем все психологией усложнять. Заходят пля в такие дебри уши вянут слушать

      0
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      Рейтинг: +10269

      Вомбат 38 минут назад

      Респект Карпину за такое интервью. Умница. Понимает, что фарт закончился, а игре взяться неоткуда. В стыках шведы, португальцы и поляки будут точно так же давить, как хорваты, и наши Головины с Миранчуками будут тупо лупить по аутам и безуспешно надеяться на 0:0.

      2
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      Рейтинг: +11329

      NewLife 55 минут назад

      "Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове."
      В твоей !
      В Валере сочетаются хамоватость, низкая тренерская квалификация и гонор. С этой гремучей смесью трудно чего либо добиться.

      4
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      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 > NewLife 43 минуты назад

      Полностью согласен с такой характеристикой на Карпина.

      2
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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata > NewLife 41 минуту назад

      Ну тут ты не прав - у нас очень у многих руководителей высокого ранга прекрасно сочетаются " хамоватость, низкая квалификация и гонор " .

      0
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      Рейтинг: +10269

      Вомбат > NewLife 35 минут назад

      Абсолютно согласен. Но он умный и у него есть харизма. Поэтому при благоприятных обстоятельствах и с хорошим составом, он кое-чего добиться может. Серебро со Спартаком брал? Брал. Дважды. Ростов на 5 место один раз вывел? Вывел. Другое дело, что с ним и любым другим тренером среднего уровня стыки наша сборная не пройдет. Нужен сильный тренер.

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      Рейтинг: +17450

      derrik2000 1 час назад

      Его трёп опять стал надоедать.
      Вот из-за этого безответственного пустого трёпа и неумения готовить по-настоящему амбициозную команду я не хочу, чтобы Карпин вернулся в Спартак, как этого хотят некоторые.
      Хоть тушкой, хоть чучелом.
      Не хочу - и всё!
      Хоть в этом с Федуном согласен.

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