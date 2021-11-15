Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах поражения своей команды от Хорватии (0:1) в десятом туре отбора ЧМ-2022.

– Двоякое впечатление: с одной стороны, игра очень слабенькая, даже игрой это не назвать. Согласны?

– Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное.

– При однозначно слабой игре за десять минут до конца матча мы выходили на ЧМ.

– Да, но одно другому не мешает. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат – да, а игры нет.

– Вы говорили, что лучше бы мы сыграли так, как планировали, и проиграли 0:3, чем сыграли так, как вчера, и даже сыграли бы вничью и прошли на чемпионат мира.

– Нет, не даже. Не так. «И все равно проиграть 0:1». Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1 при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. Мы все равно проиграли 0:1 – какая разница?

– В чем было основное расхождение? Что планировали, что не получилось, и самое главное – почему? Это поле...

– Да при чем здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Все.

То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.