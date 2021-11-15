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Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

15 ноября 2021, 21:08
29

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба снова получит вызов в национальную команду.

– Что значит его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной.

Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал нет, что ему надо готовиться.

– Может быть такое, что вернетесь к его кандидатуре перед мартовскими матчами?

– Может быть, все может быть.

– Что для этого должно произойти? Он должен сам выйти на связь?

– Нет, он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл... С «Уралом» тайм вышел, его заменили.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (29)
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R_a_i_n
1637000040
Вангую. Весной Карпин вызовет Зюбу. Зюба скажет, что не готов и не приедет. Бомжи будут орать истерично, что Карпин из-за личной неприязни не вызвал Зюбушку в сборную))
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Урия Гип
1637000314
Со Спартаком и Динамо не играл, но по голу им забил, волшебник прямо. Юлит Карпин.
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ААМ
1637001816
Противно читать такое
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saf05
1637002987
Дзюба это позор России. Надо забыть и больше не говорить о нем.
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R_a_i_n
1637002993
странно, а где тарасофка с литейным?? на параде что ли?? или логины от аккаунтов с паролями перепутал??
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САДЫЧОК
1637004374
Карпин: Дзюба может быть...Черчесов номер 2 !
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житель СПб
1637004465
Очень жаль, что Валерий поплыл... Мне не нравилась его позиция по Дзюбе. но я уважал его позицию. А он поплыл...
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serglider
1637005304
Да возьми уже весь черчесовский состав! Просри игру, а потом будешь всем рассказывать, что эта была лучшая игра сборной))) Валера вали в Уфу, это твой тренерский потолок!
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Sergey9999
1637006120
Не надо Дзюбу в сборную
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Hektor 84
1637006537
Та не будет шлюбы в сборной! Забудьте за него! Пусть дрочит втихаря)))
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