Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба снова получит вызов в национальную команду.
– Что значит его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной.
Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал нет, что ему надо готовиться.
– Может быть такое, что вернетесь к его кандидатуре перед мартовскими матчами?
– Может быть, все может быть.
– Что для этого должно произойти? Он должен сам выйти на связь?
– Нет, он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл... С «Уралом» тайм вышел, его заменили.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.
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