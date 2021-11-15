Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба снова получит вызов в национальную команду.

– Что значит его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной.

Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал нет, что ему надо готовиться.

– Может быть такое, что вернетесь к его кандидатуре перед мартовскими матчами?

– Может быть, все может быть.

– Что для этого должно произойти? Он должен сам выйти на связь?

– Нет, он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл... С «Уралом» тайм вышел, его заменили.

Дзюба не играет за сборную с июня.

В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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