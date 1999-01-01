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    Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба снова получит вызов в национальную команду.

    – Что значит его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной.

    Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал нет, что ему надо готовиться.

    – Может быть такое, что вернетесь к его кандидатуре перед мартовскими матчами?

    – Может быть, все может быть.

    – Что для этого должно произойти? Он должен сам выйти на связь?

    – Нет, он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл... С «Уралом» тайм вышел, его заменили.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии26
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      Рейтинг: +11183

      Cleaner 10 минут назад

      О, понеслось опять. Неделю Назад Валера утверждал, что ВОПРОС ЗАКРЫТ. Но обделался в Хорватии и поменял свое мнение...(

      0
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      Рейтинг: +12788

      Hektor 84 14 минут назад

      Та не будет шлюбы в сборной! Забудьте за него! Пусть дрочит втихаря)))

      0
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      Рейтинг: +249

      Rodina47 21 минуту назад

      Не надо Дзюбу в сборную

      2
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      Рейтинг: +1568

      serglider 35 минут назад

      Да возьми уже весь черчесовский состав! Просри игру, а потом будешь всем рассказывать, что эта была лучшая игра сборной))) Валера вали в Уфу, это твой тренерский потолок!

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      Рейтинг: +4241

      Semenycch 48 минут назад

      Пудель дешёвый, бездарный, бесталанный лжец.

      0
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      Рейтинг: +12317

      житель СПб 49 минут назад

      Очень жаль, что Валерий поплыл... Мне не нравилась его позиция по Дзюбе. но я уважал его позицию. А он поплыл...

      0
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      Рейтинг: +11183

      Cleaner > житель СПб 8 минут назад

      У Карпина была позиция подставить Дзюбу. А подставил Валера себя и СБОРНУЮ России.

      0
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      Рейтинг: +8399

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Карпин: Дзюба может быть...Черчесов номер 2 !

      1
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      Рейтинг: +11183

      Cleaner > САДЫЧОК 7 минут назад

      Черчесов - тренер. Карпин не Черчесов.

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      Рейтинг: +10275

      Вомбат 1 час назад

      Убогий бомбардир выдернул из огромного интервью Карпина три предложения и сделал в итоге три крошечные заметки. А мне больше всего понравилось это:
      "Несколько лет назад вы говорили, что готовы возглавить «МЮ». Что-то изменилось с тех пор?
      — Прямо сейчас я не готов. Тренирую сборную России."

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      Рейтинг: +5568

      sochi-2013 1 час назад

      Краснозадым косточка. Ату!

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      Рейтинг: +3412

      R_a_i_n 1 час назад

      странно, а где тарасофка с литейным?? на параде что ли?? или логины от аккаунтов с паролями перепутал??

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