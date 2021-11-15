Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин», «Урал» и «Нижний Новгород» готовы пойти на перенос туров РПЛ ради матчей сборной

«Рубин», «Урал» и «Нижний Новгород» готовы пойти на перенос туров РПЛ ради матчей сборной

15 ноября 2021, 17:49

Представители «Рубина», «Урала» и «Нижнего Новгорода» готовы пойти навстречу сборной России, если Валерий Карпин попросит РПЛ перенести несколько туров ради стыковых матчей ЧМ-2022.

«Если в сборной попросят перенести 22-й тур ради стыковых матчей, то «Рубин», безусловно, пойдeт навстречу. Даже обсуждать нечего. Как может быть иначе? Слишком важный матч для нашей национальной команды», – сказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«История с переносом тура уже была буквально месяц-полтора назад. Все клубы единогласно пошли навстречу сборной. Здесь будет нечто подобное.

Понятно, что точного календаря и соперника мы пока не знаем. Но со своей стороны могу сказать, что сборная — важная часть футбола, «Нижний Новгород» готов пойти навстречу», – сообщил гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

«Если Валерий Карпин попросит перенести 22-й тур, то «Урал» пойдeт навстречу. Три дня для подготовки… Это резонно, если тренер попросит и надо будет переносить. Это важнейший матч.

Мы все хотим, чтобы наша сборная побеждала, попадала на крупные международные турниры. Для нас очень важен результат, поэтому, как мне кажется, все клубы пойдут навстречу сборной», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

  • Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Нижний Новгород
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
9
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
6
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
20
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+