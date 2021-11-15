«Рубин», «Урал» и «Нижний Новгород» готовы пойти на перенос туров РПЛ ради матчей сборной

Представители «Рубина», «Урала» и «Нижнего Новгорода» готовы пойти навстречу сборной России, если Валерий Карпин попросит РПЛ перенести несколько туров ради стыковых матчей ЧМ-2022.

«Если в сборной попросят перенести 22-й тур ради стыковых матчей, то «Рубин», безусловно, пойдeт навстречу. Даже обсуждать нечего. Как может быть иначе? Слишком важный матч для нашей национальной команды», – сказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«История с переносом тура уже была буквально месяц-полтора назад. Все клубы единогласно пошли навстречу сборной. Здесь будет нечто подобное.

Понятно, что точного календаря и соперника мы пока не знаем. Но со своей стороны могу сказать, что сборная — важная часть футбола, «Нижний Новгород» готов пойти навстречу», – сообщил гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

«Если Валерий Карпин попросит перенести 22-й тур, то «Урал» пойдeт навстречу. Три дня для подготовки… Это резонно, если тренер попросит и надо будет переносить. Это важнейший матч.

Мы все хотим, чтобы наша сборная побеждала, попадала на крупные международные турниры. Для нас очень важен результат, поэтому, как мне кажется, все клубы пойдут навстречу сборной», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»