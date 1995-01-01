Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

А может старт весенней части РПЛ перенести,начать после стыковых матчей,пускай три месяца готовятся к двум матчам.В других чемпионатах ничего не переносят,а наши,что,особенные???
Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России должна получить больше времени на подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.
«Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии – каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших.
Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность – всe было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, всe было построено правильно.
Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать всe, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться.
Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоeвывать очки в европейский рейтинг.
Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась», – сказал Семин.
- Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
- Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»