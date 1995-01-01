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    Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

    Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России должна получить больше времени на подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.

    «Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии – каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших.

    Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность – всe было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, всe было построено правильно.

    Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать всe, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться.

    Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоeвывать очки в европейский рейтинг.

    Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась», – сказал Семин.

    • Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      v.v.navashinsky 12 минут назад

      А может старт весенней части РПЛ перенести,начать после стыковых матчей,пускай три месяца готовятся к двум матчам.В других чемпионатах ничего не переносят,а наши,что,особенные???

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      Рейтинг: +14959

      Garrincha58 22 минуты назад

      может вообще отменить РПЛ и готовить только сборную мля как он запел

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      Рейтинг: +4237

      Semenycch 1 час назад

      Эх, Шпалыч, никаких шансов. В марте наши деревянные футболисты вообще стадо баранов.

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