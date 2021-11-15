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  • Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

15 ноября 2021, 17:31
4

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России должна получить больше времени на подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.

«Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии – каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших.

Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность – всe было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, всe было построено правильно.

Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать всe, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться.

Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоeвывать очки в европейский рейтинг.

Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась», – сказал Семин.

  • Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Семин Юрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1636989888
может вообще отменить РПЛ и готовить только сборную мля как он запел
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SpartakMoskwa
1636994086
Палыч как всегда прав!! Две недели лишней подготовки пойдет на пользу сборной
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Ziklop
1637047018
перед игрой с хорватами почему не перенесли?
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