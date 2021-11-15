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  • Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

15 ноября 2021, 13:25
31

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о поражении от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

  • Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.
  • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Джикия Георгий
Комментарии (31)
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"supermax"
1636972460
с выходом в стыки ЧМ стал казаться чем-то далеким и все менее реальным
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Enter2006
1636975795
Ну ну, только в стыках уже Шведы и Португальцы, автобус там тоже 100% не прокатит. Плюс в стыки попадет или Италия или Швейцария - при любом раскладе не подарок тоже.
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Урия Гип
1636976690
Истеричного тренера убрать необходимо. Дзюбу из сборной выжил, а сам бездарь.
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nik55
1636977090
лучше сидите дома и не позорьтесь
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serppion
1636978109
Они не бойцы. В марте позор продолжится.
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Lester84
1636979212
12 лет назад про стыки со Словенией говорили точно также))) Я просто уверен, что соперник нашей сборной попадется проходной, но они умудрятся в итоге обосраться)))
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Cromathaar
1636981223
Вопрос не в том, пройдем мы на ЧМ или нет. Вопрос в том, что нам с такой игрой там вообще делать? Дело даже не в общем уровне футболистов. Смотреть, как это было на Евро, на автобусный бей-беги? Хоть молодежку U-21 посылай.
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neveldomha
1636984118
Вера, она как прозерватив , может и порваться.
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Dr.Metal
1636995099
В стыках тоже не Кипр играет. Португалия, Норвегия, Швеция. Они все нас порвут
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Axe111
1636998386
Какие тебе стыки....на завод иди!!!
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