Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о поражении от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.

на 81-й минуте. В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.

поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах. Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022