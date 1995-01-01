Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

Вопрос не в том, пройдем мы на ЧМ или нет. Вопрос в том, что нам с такой игрой там вообще делать? Дело даже не в общем уровне футболистов. Смотреть, как это было на Евро, на автобусный бей-беги? Хоть молодежку U-21 посылай.
Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о поражении от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.
— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.
— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.
— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.
— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.
- Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.
- В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
- Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»
Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022