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    Джикия: «Сейчас погорюем, а в марте будут определяющие игры. Ничего не потеряно»

    Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о поражении от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    — Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

    — Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

    — Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

    — Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

    • Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.
    • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии18
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      Рейтинг: +746

      Cromathaar 14 минут назад

      Вопрос не в том, пройдем мы на ЧМ или нет. Вопрос в том, что нам с такой игрой там вообще делать? Дело даже не в общем уровне футболистов. Смотреть, как это было на Евро, на автобусный бей-беги? Хоть молодежку U-21 посылай.

      0
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      Рейтинг: +3750

      Дедуктор 46 минут назад

      Вот, уж, Джикии себя корить не за что. Играл надежно и очень достойно. Только гламурный дурачок Карп не понимает, что в этой сборной только один реальный капитан. И это Джикия.

      1
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      Рейтинг: +5467

      Lester84 48 минут назад

      12 лет назад про стыки со Словенией говорили точно также))) Я просто уверен, что соперник нашей сборной попадется проходной, но они умудрятся в итоге обосраться)))

      2
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      Рейтинг: +3593

      serppion 1 час назад

      Они не бойцы. В марте позор продолжится.

      2
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      Рейтинг: +2967

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да до марта вы еще столько бабла поднимете, еще ничего не потеряно.

      1
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      Рейтинг: +6424

      nik55 1 час назад

      лучше сидите дома и не позорьтесь

      2
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      Рейтинг: +1294

      Урия Гип 1 час назад

      Истеричного тренера убрать необходимо. Дзюбу из сборной выжил, а сам бездарь.

      1
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      Рейтинг: +2967

      Иван Петров 1986 > Урия Гип 1 час назад

      Да он сам себя выжил, когда дрочил на камеру.

      6
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      Рейтинг: +512

      111ax 1 час назад

      да лучше слейте, сейчас хоть не так стыдно и заметно как в Катаре будете тошнить и сливаться

      1
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      Рейтинг: +1709

      Enter2006 1 час назад

      Ну ну, только в стыках уже Шведы и Португальцы, автобус там тоже 100% не прокатит. Плюс в стыки попадет или Италия или Швейцария - при любом раскладе не подарок тоже.

      2
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      Рейтинг: +11168

      Cleaner 2 часа назад

      Если Джикия и Карпин будут весной в сборной, то на ЧМ-2022 команды России НЕ БУДЕТ. Тут прямая зависимость...

      2
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      Рейтинг: +9502

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      А если будут Черчесов и Дзюба, то сразу до 1/4 финала дойдут!

      3
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      Рейтинг: +11168

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Черчесова не будет. Не знаю, к лучшему это или худшему. Дзюба быть ДОЛЖЕН. Хотя бы для возможности иметь разные схемы игры. Но вот Карпин должен уйти. Сам или решением СВЕРХУ, но такого тренера в сборной быть не должно.

      1
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      Рейтинг: +9502

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      Тренер в сборной вообще не нужен! Состав нужно выбирать голосованием болельщиков на сайте РФС. А со схемой сами разберутся.

      4
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      Рейтинг: +2967

      Иван Петров 1986 > Cleaner 1 час назад

      Зюба быть должен. Хотя бы для возможности иметь разные схемы дрочилова. Пойми ты, что зюба уже не игруля, он для всех нормальных людей онанист на камеру. Только убогие питерские этого еще не поняли.

      0
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      Рейтинг: +9502

      Fusballer > Иван Петров 1986 1 час назад

      Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит. Сидел, сидел и говорит:
      - Вот эту мельницу, построил я сам, ОДИН(!)… собрал камней, намесил раствор и построил… но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мельниц.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, посадил я сам, ОДИН(!)… все радуются и собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-садовник.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Вот этот мост, построил я сам, ОДИН(!), спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мостов.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Но стоило один раз отиметь овцу…

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