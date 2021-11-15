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  • Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»

Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»

15 ноября 2021, 00:25
5

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал автогол Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Понятно, что расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на фамилии делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем непросто, мы все проиграли эту игру.

Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. В этом виноваты только мы.

Хорваты агрессивно начали игру, как мы предполагали. Мы вынуждены были большее время обороняться. Плохо начинали атаки, потому что соперник хорошо действовал», – сказал Джикия.

  • Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.
  • Он первым ушел с поля в раздевалку.
  • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1636956932
вот таких Джикий в СССР бы и близко не было в сборной, а он ещё в Спартаке капитанит в самой народной команде поэтому так они и играют шёл бы обратно возрождать свой Амкар
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BlackMurder
1636962147
А ответ достойный
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vladimir-7
1636965873
Всё правильно, пропустили вы все вместе, а забил Кудряшов.
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Enter2006
1636973563
"Это наша общая вина" - нет, не общая. Один игрок сборной России всё таки играл а не ссал в штаны от Хорватов, это - Сафонов.
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Vitaga
1636973997
не надо валить на Кудряшова. играла команда и Кудряшов полностью отдал все силы . на его месте мог оказаться любой. нелепая досадная случайность
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