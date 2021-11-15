Джикия – об автоголе Кудряшова: «Не надо делать акцент на фамилии. Пропустили все вместе»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал автогол Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Понятно, что расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на фамилии делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем непросто, мы все проиграли эту игру.

Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. В этом виноваты только мы.

Хорваты агрессивно начали игру, как мы предполагали. Мы вынуждены были большее время обороняться. Плохо начинали атаки, потому что соперник хорошо действовал», – сказал Джикия.

Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.

Он первым ушел с поля в раздевалку.

В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

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