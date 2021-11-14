Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

    Пресс-служба сборной России поддержала защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», – написала сборная в твиттере.

    • Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.
    • Он первым ушел с поля после матча.
    • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Станислав36 6 минут назад

      И хорошо, что прохиндеи со своим антифутболом и профанацией игры, вместо футболистов с игрой в футбол, на кубок мира не попали - не место им там (жаль, что их место и пока неизбывное у нас - продолжать за дикие деньги нам впаривать свой антифутбол как ИГРУ). Что касается Кудряшова, то конечно, шайка прохиндеев проиграла не из-за него конкретно, а из-за нижайшего профессионализма - это закономерно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1114

      Bozigit 21 минуту назад

      Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7113

      Старикан 29 минут назад

      Всё правильно- они все вместе смачно плюнули в душу всем нам! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11132

      Cleaner 31 минуту назад

      Слабенькая вы команда и безвольная. А Кудряшов НЕ ВИНОВАТ. Виноват Карпин. Во первых, что пригласил давно не блистающего игрой футболиста. Во вторых, что вовремя не заменил хромающего Кудряшова. Валера даже ЗАМЕНЫ делает не вовремя и не по делу. Да просто убрал бы Кудряшова с поля. Лучше вдевятером доигрывать, чем с игроком, который НЕ МОЖЕТ физически играть в обороне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      Каменный стояк 33 минуты назад

      Да Феде вообще похер))) он свои миллионы так и так продолжит получать))) в чайхане уже давно отдыхает и ни о чем не парится))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22050

      bset 51 минуту назад

      Кудряшов не виноват. Виноваты те, кто довели нашу сборную до такого состояния, что ни одного удара мы не нанесли, пока нам не позволили это сделать. Совсем еще недавно неплохо смотрелись против грозных Португалии и Германии, обыгрывали Англию и Нидерланды. Надо было просто не мешать. Но пришли эффективные менеджеры, придумали всякой чуши, а мы пожинаем плоды. В ближайшее время начнем бороться за 3-е место в отборочных группах. А чиновники типа Хачатурянца будут нас уверять, что мы прекрасно играем в футбол. Просто то ли не везет, то ли происки Запада.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Вот оно чё Михалыч > bset 43 минуты назад

      А шо не так ? Во всех несчастьях Расеи всегда виноват Запад )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11132

      Cleaner > Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      Вы можете не хаить и не подначивать игроков и комментарии, а говорить что то по делу? Что не так в сборной. Напишите свое мнение по этому вопросу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 24 минуты назад

      Без меня тут многие понаписали что не так в сборной...Со всеми согласный ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13398

      Dominator777 53 минуты назад

      "Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже". Вот только после бронзового 2008 года эта команда ничего не выиграла, а только проигрывает. Да и не команда вовсе, а сброд миллионеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5556

      sochi-2013 > Dominator777 16 минут назад

      После той победы, и нахлынувшей эйфории, писал, что это скажется негативно на развитии всего нашего футбола, что третье место делим с турками.... Не верили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Вот оно чё Михалыч 58 минут назад

      Вот это правильно.В единстве сила.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2134

      Радио1000шумеров > Вот оно чё Михалыч 50 минут назад

      У тебя только с ослами единство. Ну, может, с ишаками иногда...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91165
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68135
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru