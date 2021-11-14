«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

И хорошо, что прохиндеи со своим антифутболом и профанацией игры, вместо футболистов с игрой в футбол, на кубок мира не попали - не место им там (жаль, что их место и пока неизбывное у нас - продолжать за дикие деньги нам впаривать свой антифутбол как ИГРУ). Что касается Кудряшова, то конечно, шайка прохиндеев проиграла не из-за него конкретно, а из-за нижайшего профессионализма - это закономерно.
Пресс-служба сборной России поддержала защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», – написала сборная в твиттере.
- Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.
- Он первым ушел с поля после матча.
- В марте Россия сыграет в стыковых матчах.
Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже. pic.twitter.com/o7SUSfgHih— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021