«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

Пресс-служба сборной России поддержала защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», – написала сборная в твиттере.

Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.

Он первым ушел с поля после матча.

В марте Россия сыграет в стыковых матчах.