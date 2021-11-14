Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

Журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело.

Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии?

Обстоятельства, важные к учету.

1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается очень мало.

2) Ты защитник.

3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот.

4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но – окей трижды – тебе действительно нужна помощь.

Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый?.. Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и все», – написал Уткин в телеграме.

Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.

Он первым ушел с поля в раздевалку.

В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

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