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    Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    «Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

    Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело.

    Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии?

    Обстоятельства, важные к учету.

    1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается очень мало.

    2) Ты защитник.

    3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот.

    4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но – окей трижды – тебе действительно нужна помощь.

    Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый?.. Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

    У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и все», – написал Уткин в телеграме.

    • Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.
    • Он первым ушел с поля в раздевалку.
    • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

    «Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

    Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    14.11.2021 23:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +671

      kliker 32 минуты назад

      Карпин во втором матче подряд сделал все пять замен, в этом матче на 80-й минуте, в предыдущем матче вообще на 72-й минуте. В предыдущем матче повезло, а на этот везения не хватило: после пяти замен Кудряшову уже ломаться никак нельзя, и вот он хромает, но играет дальше, потому что Карпин уже (пролил подсолнечное масло) сделал все замены.

      0
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      Рейтинг: +26025

      Боцман59rus 1 час назад

      _ что сказать, не зря ковылял, всех о.б.ъ.е.б@л

      1
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      Рейтинг: +793

      Lilipyt 1 час назад

      Какая разница. Пока ты будешь валяться на поле до того как судья тебя заметит и остановит игру. Хорваты уже сами забить успеют.

      0
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      Рейтинг: +26025

      Боцман59rus > Lilipyt 1 час назад

      _ он своих партнеров ввел в заблуждение своим присутствием, валялся бы в грязи, за него бы отработали.
      Лучше в меньшинстве, чем с калекой, как оказалось еще и умственным)))

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      Рейтинг: +793

      Lilipyt > Боцман59rus 1 час назад

      что ты несешь там в штрафной мяч гулял а все игроки убегали от него боясь коснуться. Не было бы кудряша там и сафонова вынесли

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      Рейтинг: +22050

      bset 1 час назад

      Ну тут не поспоришь. Надо было сыграть хитрее...

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