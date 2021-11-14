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  • Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

14 ноября 2021, 23:30
8

Журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело.

Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии?

Обстоятельства, важные к учету.

1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается очень мало.

2) Ты защитник.

3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот.

4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но – окей трижды – тебе действительно нужна помощь.

Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый?.. Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и все», – написал Уткин в телеграме.

  • Кудряшов после матча не пошел к трибуне болельщиков сборной России.
  • Он первым ушел с поля в раздевалку.
  • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже». Сборная России поддержала Кудряшова после автогола

Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Уткин Василий
Комментарии (8)
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Lilipyt
1636922614
Какая разница. Пока ты будешь валяться на поле до того как судья тебя заметит и остановит игру. Хорваты уже сами забить успеют.
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Боцман59rus
1636922690
_ что сказать, не зря ковылял, всех о.б.ъ.е.б@л
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kliker
1636925797
Карпин во втором матче подряд сделал все пять замен, в этом матче на 80-й минуте, в предыдущем матче вообще на 72-й минуте. В предыдущем матче повезло, а на этот везения не хватило: после пяти замен Кудряшову уже ломаться никак нельзя, и вот он хромает, но играет дальше, потому что Карпин уже (пролил подсолнечное масло) сделал все замены.
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kochan68
1636933240
прокручиваю игру и не могу кинуть камень нашим в морду ведь оборонялись они лучше, чем хорваты атаковали, ведь все атакующие порывы словно о волнорез рушились об нашу оборону и надо же помощь пришла откуда не ждали, причём ни те ни другие и хотя после игры хорваты говорят про заслуженную победу настоящим героем хорватии заслуженно стал кудряшов
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Niko
1636947585
Валера прав, когда стоишь в обороне весь матч, какая-то хня залетит
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zigbert
1636978404
Василий, если бы знать заранее что придет такой гол, Кудряшов так и сделал бы.
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