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    Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

    «Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен.

    Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову.

    Мы все расстроены, какая еще может быть атмосфера в раздевалке. По поводу поля – как такое можно ожидать. Во втором тайме поля превратилось в лужи, но говорить, что именно это помешало нам сыграть лучше, я не буду», – сказал Карпин.

    • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых матчах.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +68

      pld 20 минут назад

      "Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»".
      Блин, и этот человек называется тренером?
      Кого набрал, те так и сыграли.
      Что Кудряшов ноги уже не таскает, даже по телевизору было видно.
      И ведь сам в отставку не уйдёт.

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      Рейтинг: +3799

      neim 34 минуты назад

      Надо похлопотать перед УЕФА, чтобы разрешили 10 замен делать в одном матче ))).

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      Рейтинг: +344

      Forvard47 1 час назад

      а зачем было менять бакаева на мостового??

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      Рейтинг: +2784

      Derzkiy1 > Forvard47 1 час назад

      От бакаева толк вообще какой то есть? Мостовой бежит хотя бы

      2
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      Рейтинг: +22652

      vladimir-7 1 час назад

      Карп, а ты больше бери вратарей, вместо защитников и других игроков и нормально проводи целевую замену.

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