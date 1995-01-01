Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

"Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»".
Блин, и этот человек называется тренером?
Кого набрал, те так и сыграли.
Что Кудряшов ноги уже не таскает, даже по телевизору было видно.
И ведь сам в отставку не уйдёт.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.
«Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен.
Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову.
Мы все расстроены, какая еще может быть атмосфера в раздевалке. По поводу поля – как такое можно ожидать. Во втором тайме поля превратилось в лужи, но говорить, что именно это помешало нам сыграть лучше, я не буду», – сказал Карпин.
- В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых матчах.
- Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
- 2021 год для российской команды закончен.