Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

«Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен.

Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову.

Мы все расстроены, какая еще может быть атмосфера в раздевалке. По поводу поля – как такое можно ожидать. Во втором тайме поля превратилось в лужи, но говорить, что именно это помешало нам сыграть лучше, я не буду», – сказал Карпин.