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  • Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

Карпин: «С удовольствием бы заменил Кудряшова, но у нас не осталось замен»

14 ноября 2021, 20:22
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

«Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен.

Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову.

Мы все расстроены, какая еще может быть атмосфера в раздевалке. По поводу поля – как такое можно ожидать. Во втором тайме поля превратилось в лужи, но говорить, что именно это помешало нам сыграть лучше, я не буду», – сказал Карпин.

  • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых матчах.
  • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
  • 2021 год для российской команды закончен.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор Карпин Валерий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1636911033
Карп, а ты больше бери вратарей, вместо защитников и других игроков и нормально проводи целевую замену.
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pld
1636914545
"Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»". Блин, и этот человек называется тренером? Кого набрал, те так и сыграли. Что Кудряшов ноги уже не таскает, даже по телевизору было видно. И ведь сам в отставку не уйдёт.
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NewLife
1636917528
Не у нас не осталось замен, а у тебя.
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zigbert
1636978657
Вот здесь пожалуй Карпин и сделал ошибку.
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