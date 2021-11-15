Карпин – о Головине: «Если бы за сборную России играл Модрич, он смотрелся бы так же плохо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Александра Головина в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
– Для многих удивление, что Головин провалил игру.
– Для меня тоже.
– С чем связываете?
– Честно говоря – не знаю.
– Головин переоценен?
– Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста.
Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.
- Хорватия обыграла Россию со счетом 1:0 и заняла итоговое 1-е место в группе.
- Головин был заменен на 57-й минуте.
- Хавбек «Монако» пропустил почти весь октябрь из-за травмы паха.
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