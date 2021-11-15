Карпин – о Головине: «Если бы за сборную России играл Модрич, он смотрелся бы так же плохо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Александра Головина в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

– Для многих удивление, что Головин провалил игру.

– Для меня тоже.

– С чем связываете?

– Честно говоря – не знаю.

– Головин переоценен?

– Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста.

Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.

Хорватия обыграла Россию со счетом 1:0 и заняла итоговое 1-е место в группе.

Головин был заменен на 57-й минуте.

Хавбек «Монако» пропустил почти весь октябрь из-за травмы паха.

Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

Карпин – об автоголе Кудряшова: «И что теперь ему сделать? Застрелиться?»

Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией»