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    Карпин – о Головине: «Если бы за сборную России играл Модрич, он смотрелся бы так же плохо»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Александра Головина в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    – Для многих удивление, что Головин провалил игру.

    – Для меня тоже.

    – С чем связываете?

    – Честно говоря – не знаю.

    – Головин переоценен?

    – Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста.

    Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.

    • Хорватия обыграла Россию со счетом 1:0 и заняла итоговое 1-е место в группе.
    • Головин был заменен на 57-й минуте.
    • Хавбек «Монако» пропустил почти весь октябрь из-за травмы паха.

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    Источник: Sport24

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