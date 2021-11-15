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  • Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией»

Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией»

15 ноября 2021, 22:33
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил эмоции после воскресного поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и ничьей с Украиной в квалификации Евро-2000.

– У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.

– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

– Когда больнее было?

– Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.

  • В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках».
  • Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова.
  • Карпин тогда был футболистом и забил гол.
  • Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

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Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Украина Карпин Валерий
Комментарии (12)
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BRO_football
1637005792
Да какой уж тут полнейший шок? Будто бы Карпин не знал, что так и будет проходить игра. Сам дал команде тактику весь матч сидеть в своей штрафной и защищать ворота, а потом сам же удивляется "Как же так вышло?"
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Давид59
1637005897
В 1999-м действительно играли хорошо. Вылет был нелогичным. В отличие от сегодняшнего "футбола"
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Argon
1637007566
Что мне нравится в Карпине, что он во всех интервью и открыто и по делу. Хреново играли - так и говорит, что проблема не в одном игроке, а в команде.

Вспомните интервью Усатого. Ему же .рать на все было.
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vladimir-7
1637008763
Карпин: Стратегическая задача для сборной на игру с Хорватией – не проиграть, тактическое решение – все в защите и 0:0 нас устроит. Вот и проигрыш команды из-за стратегической и тактической задач, обозначенных главным тренером и его тренерским штабом.
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Бриг
1637008965
Нормально -игроки виноваты, а тренер ни при чем. В чем-то прав. В сборной игроки не основных составов своих клубов. Единственная возможность вернуться к уровню хотя бы СССР-убрать легионеров совсем. Ну и зарплаты сделать в соответствии. А если таланты внутри появятся и будет спрос-пусть едут и дерзают. Как уезжали Карпин, Хидиятуллин, Мостовой и многие другие
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Vitaga
1637018466
вы посмотрите кто в стыках - какие команды.... наши по делу в их списке. а вы что думали? вот разнесут хорватов) ясно понятно было что ничья это успех. но почти все понимали что это будет чудо. а мы как известно в отличие от всех наций в это чудо верим каждый раз а оно так и не приходит..но мы снова верим.... нечего шпынять Карпина - он сделал даже больше чем мог. команда билась самое главное. отдельные игроки его сливали что было неожиданно для всех и для Карпина тоже. италия португалия швеция - никто там не кричит мол позор давай тренера уволим...
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