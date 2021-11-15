Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил эмоции после воскресного поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и ничьей с Украиной в квалификации Евро-2000.

– У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.

– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

– Когда больнее было?

– Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.

В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках».

Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова .

сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке . Карпин тогда был футболистом и забил гол.

Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

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