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    Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил эмоции после воскресного поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и ничьей с Украиной в квалификации Евро-2000.

    – У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.

    – Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

    – Когда больнее было?

    – Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

    Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.

    • В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках».
    • Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова.
    • Карпин тогда был футболистом и забил гол.
    • Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5242

      Давид59 26 минут назад

      В 1999-м действительно играли хорошо. Вылет был нелогичным. В отличие от сегодняшнего "футбола"

      0
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      Рейтинг: +11183

      Cleaner 27 минут назад

      Карпин: «В 1999 году с Украиной было больнее, чем вчера в матче с Хорватией». Это потому, что тогда наша сборная ИГРАЛА, а вчера МУЧАЛАСЬ.

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      Рейтинг: +10658

      BRO_football 28 минут назад

      Да какой уж тут полнейший шок? Будто бы Карпин не знал, что так и будет проходить игра. Сам дал команде тактику весь матч сидеть в своей штрафной и защищать ворота, а потом сам же удивляется "Как же так вышло?"

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      Рейтинг: +3907

      FENIX-SL 38 минут назад

      собственно и после товарняка сейчас Россия - Украина..будет больно)

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