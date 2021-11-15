Сербия, Испания, Хорватия и еще шесть сборных досрочно вышли на ЧМ-2022

В воскресенье, 14 ноября, определились еще три участника чемпионата мира в Катаре.

В финальную часть ЧМ-2022 вышла Хорватия, обыгравшая Россию (1:0), Испания, победившая Швецию (1:0), а также Сербия, добывшая волевую победу над Португалией (2:1).

Ранее путевку на чемпионат мира завоевали Дания, Бельгия, Франция, Германия и Бразилия. Катар получил право сыграть на ЧМ-2022 в качестве организатора турнира.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с с 21 ноября до 22 декабря 2022 года.

Сборная России пробилась в стыковые матчи.

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022