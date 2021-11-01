Карпин: «Планируем играть с Хорватией в атакующий футбол»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл некоторые детали тактики команды на игру десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

– Как вы будете играть против Хорватии?

– Планируем играть в атакующий футбол, ничего не изменилось.

Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.

За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

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