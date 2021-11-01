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Карпин: «Планируем играть с Хорватией в атакующий футбол»

1 ноября 2021, 23:30
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл некоторые детали тактики команды на игру десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

– Как вы будете играть против Хорватии?

– Планируем играть в атакующий футбол, ничего не изменилось.

  • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
  • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

Карпин – о сборной: «В бой идут одни старики. Тюкавин и Агаларов будут под рукой, в молодежке»

Карпин: «Если Кузяев успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем»

Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

Карпин: «У Миранчука не самое лучшее психологическое состояние»

Источник: Ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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житель СПб
1635799561
Думаю, всем нам это нравится. А вот правильно ли? Жизнь покажет.
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Fusballer
1635800292
Тяжело может быть. С другой стороны, хорваты могут и позволить сыграть.
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Derzkiy1
1635801575
Хорваты скорее в атакующий будут играть
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Вайвайнах
1635832514
Эй люди,а Кипр?или вам мучений с андоррой и Словенией мало?
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neveldomha
1635834271
Некем тебе Валера в атаку играть. Будет очередная хаотичная возня в центре поля и аврал в обороне. И надежда на везение.
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Урия Гип
1635836988
Как Спартак с Зенитом.
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ArReal
1635842786
Как со Словакией? 0 ударов в створ ворот?
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Axe111
1635850541
Ага....уже
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alex1951
1635967684
Карпуша.......Если дашь щелчок по носу,значит будем мы в Катаре... Хорватам надо за уярить..... Из башки все не выходит ,призрак проигрыша все бродит, Фернандесы,смоловы - свернули нам ,хорваты,головы.... Хватит писать кипятком, иди с командой напролом! Сделай революцию, а олигархам экзекуцию))))
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