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    Карпин: «Планируем играть с Хорватией в атакующий футбол»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл некоторые детали тактики команды на игру десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    – Как вы будете играть против Хорватии?

    – Планируем играть в атакующий футбол, ничего не изменилось.

    • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

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    Карпин – о сборной: «В бой идут одни старики. Тюкавин и Агаларов будут под рукой, в молодежке»

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    Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    01.11.2021 23:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2760

      Derzkiy1 32 минуты назад

      Хорваты скорее в атакующий будут играть

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      Рейтинг: +8663

      Fusballer 53 минуты назад

      Тяжело может быть. С другой стороны, хорваты могут и позволить сыграть.

      0
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      Рейтинг: +11935

      житель СПб 1 час назад

      Думаю, всем нам это нравится. А вот правильно ли? Жизнь покажет.

      0
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      Рейтинг: +13956

      Persona_non_Grata > житель СПб 46 минут назад

      Мы тоже попытались играть с Зенитом в атакующий и открытый футбол ((( , но надеюсь , что Карпин в , отличии от Руя , правильно оценивает соотношение сил и возможности наших игроков .

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