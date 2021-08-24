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    Лига чемпионов. «Бенфика» вдесятером сыграла вничью с «ПСВ» и вышла в групповой этап

    Завершились ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Бенфика» сыграла вничью с «ПСВ» (0:0) на выезде, большую часть матча проведя в меньшинстве. Португальский клуб по сумме двух матчей вышел в групповой этап ЛЧ.

    «Мальме», несмотря на поражение от «Лудогорца» (1:2), также прошел в основной раунд Лиги чемпионов. «Янг Бойз» выиграл оба матча у «Ференцвароша» с одинаковым счетом – 3:2.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответные матчи

    ПСВ (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:0

    Удаления: нет – Вериссимо, 32.

    Первый матч: 1:2

    Ференцварош (Венгрия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Зесигер, 5; 1:1 – Уинго, 18; 2:1 – Ммае, 27; 2:2 – Фасснахт, 56; 2:3 – Мамбимби, 90+3.

    Первый матч: 2:3

    Лудогорец (Болгария) – Мальме (Швеция) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Недляков, 10: 1:1 – Бирманчевич, 42; 2:1 – Сотириу (с пенальти), 60.

    Первый матч: 0:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2021 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +114

      Shinra 1 час назад

      Неплохо, теперь мясным не так обидно будет. Глядишь и в группе Бенфика не ударит в грязь лицом.

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      Рейтинг: +851

      Alex Y 1 час назад

      Бенфика показала класс , хоть и не забили , но в 10ом не пропустили и вышли в ЛЧ)

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