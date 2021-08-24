Лига чемпионов. «Бенфика» вдесятером сыграла вничью с «ПСВ» и вышла в групповой этап

Завершились ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Бенфика» сыграла вничью с ПСВ (0:0) на выезде, большую часть матча проведя в меньшинстве. Португальский клуб по сумме двух матчей вышел в групповой этап ЛЧ.

«Мальме», несмотря на поражение от «Лудогорца» (1:2), также прошел в основной раунд Лиги чемпионов. «Янг Бойз» выиграл оба матча у «Ференцвароша» с одинаковым счетом – 3:2.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответные матчи

ПСВ (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Удаления: нет – Вериссимо, 32.

Первый матч: 1:2

Ференцварош (Венгрия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Зесигер, 5; 1:1 – Уинго, 18; 2:1 – Ммае, 27; 2:2 – Фасснахт, 56; 2:3 – Мамбимби, 90+3.

Первый матч: 2:3

Лудогорец (Болгария) – Мальме (Швеция) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Недляков, 10: 1:1 – Бирманчевич, 42; 2:1 – Сотириу (с пенальти), 60.

Первый матч: 0:2

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