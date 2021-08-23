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Ференцварош - Янг Бойз

24.08.2021, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Ференцварош - Янг Бойз
Первый матч: 2 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 18 августа, среда 22:00 Янг Бойз 3:2 Ференцварош
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