Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Янг Бойз
Ференцварош - Янг Бойз: обзор матча 24 августа 2021
Ференцварош
24.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Янг Бойз
18'
Г. Уинго
27'
Р. Ммае
5'
С. Зесигер
56'
К. Фасснахт
90+3'
Ф. Мамбимби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ференцварош - Янг Бойз
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
М. Нгамале
Замена
Р. Мак
️️️️
Сомалья
86'
85'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Джордан
85'
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Элиа
Желтая карточка
Р. Ммае
81'
Замена
С. Лончар
️️️️
К. Закариассен
76'
70'
Пенальти не реализован!
Джордан
Замена
А. Зубков
️️️️
Ф. Боли
70'
Желтая карточка
Г. Уинго
69'
Желтая карточка
А. Ковачевич
69'
68'
Желтая карточка
К. Мартинс
Вторая желтая
Э. Лайдуни
64'
63'
Замена
М. Эбишер
️️️️
В. Сьерро
Желтая карточка
Э. Лайдуни
59'
56'
ГОЛ! 2:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Элиа
Желтая карточка
К. Закариассен
31'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ммае
Пас отдал
М. Узуни
27'
ГОЛ! 1:1!
Г. Уинго
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Зесигер
Пас отдал
В. Сьерро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Сомалья
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
1
Адам Богдан
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Роко Батурина
ЦФ
69
Реге Санто
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
15
Ковачевич
16
Блажич
2
Уинго
7
Сомалья
16
Закариассен
93
Лайдуни
10
Узуни
9
Боли
8
Ммае
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
15
Зесигер
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
4
Сьерро
13
Нгамале
12
Элиа
9
Джордан
16
Закариассен
10
Лончар
10
Лончар
16
Закариассен
7
Сомалья
21
Мак
21
Мак
7
Сомалья
9
Боли
21
Зубков
21
Зубков
9
Боли
12
Элиа
30
Лаупер
30
Лаупер
12
Элиа
4
Сьерро
20
Эбишер
20
Эбишер
4
Сьерро
9
Джордан
10
Мамбимби
10
Мамбимби
9
Джордан
Остались в запасе
Ференцварош
Янг Бойз
1
Адам Варга
ВР
1
Адам Богдан
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
69
Реге Санто
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
9
Вилфрид Канга
ЦФ
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
1
Адам Богдан
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
69
Реге Санто
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ференцварош - Янг Бойз
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Новости команд
Все
Ференцварош
Янг Бойз
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
10:52
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
10:52
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+