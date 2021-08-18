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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Ференцварош
Янг Бойз - Ференцварош: обзор матча 18 августа 2021
Янг Бойз
18.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Ференцварош
16'
М. Элиа
40'
В. Сьерро
65'
У. Гарсия
14'
Ф. Боли
27'
М. Узуни (П)
82'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Янг Бойз - Ференцварош
Замена
К. Масейрас
️️️️
К. Фасснахт
86'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
86'
82'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Боли
Пас отдал
Р. Ммае
79'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Зубков
Замена
Ф. Ридер
️️️️
В. Сьерро
75'
69'
Желтая карточка
М. Блажич
69'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Э. Ботка
ГОЛ! 3:2!
У. Гарсия
65'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
57'
48'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
ГОЛ! 2:2!
В. Сьерро
40'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Узуни
Пас отдал
М. Узуни
Желтая карточка
М. Элиа
26'
Красная карточка
С. Хефти
25'
22'
Желтая карточка
И. Харатин
Желтая карточка
С. Зесигер
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Элиа
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Боли
Желтая карточка
Джордан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Дамир Редзич
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
4-1-2-1-2
91
Февр
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
30
Хефти
35
Мартинс
4
Сьерро
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
4-1-2-2-1
90
Дибус
21
Ботка
16
Блажич
15
Ковачевич
2
Уинго
14
Харатин
93
Лайдуни
7
Сомалья
21
Зубков
10
Узуни
9
Боли
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
16
Фасснахт
23
Масейрас
23
Масейрас
16
Фасснахт
4
Сьерро
32
Ридер
32
Ридер
4
Сьерро
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
21
Зубков
21
Мак
21
Мак
21
Зубков
21
Ботка
8
Ммае
8
Ммае
21
Ботка
Остались в запасе
Янг Бойз
Ференцварош
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Дамир Редзич
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Дамир Редзич
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Янг Бойз - Ференцварош
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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