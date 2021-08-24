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Лудогорец - Мальме

24.08.2021, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Лудогорец - Мальме
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 18 августа, среда 22:00 Мальме 2:0 Лудогорец
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