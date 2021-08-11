Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

Всю сознательную жизнь этот утырок занимается футболом. Тренируется, физически, тактически. Имеет такое же кол-во конечностей, как любой другой футболист на планете. И при всем при этом он спокойно заявляет:да они просто лучше. У человека хоть капля гордости есть? Садио мане приехал из глухой африканской деревни, где пинал кокосы и он РЕАЛЬНО хотел научится и вырваться оттуда. А вы толпа зажравшихся дармоедов и это касается не только Спартака. Есть пляжный футбол, есть футзал где нет денег, но там есть реальные фанаты этой игры. А вы похожи на офисный планктон, который ненавидит свою работу, но не может уйти потому что больше нихера не умеет.
Защитник «Спартака» Николай Рассказов до матчей с «Бенфикой» не верил, что его клуб пройдет португальцев в Лиге чемпионов. Игрок смеялся.
«Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Хосеп Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдeм «Бенфику», это было смешно.
Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но все равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», – сказал игрок.
- В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
- Следующий соперник – «Урал».
- Главный тренер Руй Витория планирует встретиться с руководством.
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