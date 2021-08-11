Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов до матчей с «Бенфикой» не верил, что его клуб пройдет португальцев в Лиге чемпионов. Игрок смеялся.

«Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Хосеп Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдeм «Бенфику», это было смешно.

Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но все равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», – сказал игрок.

В РПЛ «Спартак» идет 11-м.

Следующий соперник – «Урал».

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