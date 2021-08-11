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    Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов до матчей с «Бенфикой» не верил, что его клуб пройдет португальцев в Лиге чемпионов. Игрок смеялся.

    «Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Хосеп Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдeм «Бенфику», это было смешно.

    Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но все равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», – сказал игрок.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии28
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      Рейтинг: +796

      ab15488 1 минуту назад

      Всю сознательную жизнь этот утырок занимается футболом. Тренируется, физически, тактически. Имеет такое же кол-во конечностей, как любой другой футболист на планете. И при всем при этом он спокойно заявляет:да они просто лучше. У человека хоть капля гордости есть? Садио мане приехал из глухой африканской деревни, где пинал кокосы и он РЕАЛЬНО хотел научится и вырваться оттуда. А вы толпа зажравшихся дармоедов и это касается не только Спартака. Есть пляжный футбол, есть футзал где нет денег, но там есть реальные фанаты этой игры. А вы похожи на офисный планктон, который ненавидит свою работу, но не может уйти потому что больше нихера не умеет.

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      Рейтинг: +117

      bomilazdeshnii 11 минут назад

      Честное слово, футболисты лучше бы молчали. Сказал как перышко в лужу опустил.

      0
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      Рейтинг: +9439

      NewLife 12 минут назад

      Дитя лимита, молодой и уже гнилой, я бы от таких избавлялся.

      0
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      Рейтинг: +4030

      AtticusFinch 12 минут назад

      Устами младенца глаголет истина))Этот хоть трезво оценивает - Мальком вообще сказал, что Зенит топ-клуб)

      0
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      Рейтинг: +211

      Solist345345 16 минут назад

      Я один не понимаю, а для чего такие футболисты вообще выходят на поле? Сразу бы в бухгалтерию шел.

      1
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      Рейтинг: +2617

      Бухбух 18 минут назад

      Соболь перед первым матчем считал иначе.

      1
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      Рейтинг: +6593

      Рубинище 21 минуту назад

      Это писец. Мы значит болем надеемся и верим в чудо, а ему смешно. он шизофреник?

      5
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      Рейтинг: +4682

      Ганнибал Лектор 26 минут назад

      У вас не только мастерства, но и совести нет. И чести нет. БАТЭ Баварию побеждал, Зенит - и Баварию, и МЮ времён САФа. Рубин Барселону побеждал на её поле. А вы просто сопливые чушки. Тьфу!

      6
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      Рейтинг: +2455

      ySS 30 минут назад

      Истину глаголит юноша. Опыта у него нет, мастерства тоже.
      Мне все время непонятно, когда сравнивают стоимости составов, а не зарплаты этих составов, и сколько на них потрачено.

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      Рейтинг: +3503

      Алехсбургер. 37 минут назад

      То ли пьян,то ли бессмертен,
      то ли оба сразу.
      Ну,короче ,дурачок.
      Николай Рассказов.

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