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  • Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

11 августа 2021, 18:13
71

Защитник «Спартака» Николай Рассказов до матчей с «Бенфикой» не верил, что его клуб пройдет португальцев в Лиге чемпионов. Игрок смеялся.

«Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Хосеп Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдeм «Бенфику», это было смешно.

Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но все равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», – сказал игрок.

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Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бенфика Спартак Рассказов Николай
Комментарии (71)
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Валерий2705
1628695470
Что же ты фраер зарплату на уровне игроков Бенфики то требуешь? Паспортист **....
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derrik2000
1628695541
А чё тогда ПОЛУЧКИ у вас, как у хорошего игрочилы из ТОП-5 чемпионатов Европы? Да. Согласен. Не к тебе и тебе подобным вопрос. Вопрос к тем, кто стоИт у кормушки в России и владеет футбольными командами. А с тобой и такими как ты да-а-авно всё уже ясно.
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Алехсбургер.
1628696012
То ли пьян,то ли бессмертен, то ли оба сразу. Ну,короче ,дурачок. Николай Рассказов.
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Ганнибал Лектор
1628696635
У вас не только мастерства, но и совести нет. И чести нет. БАТЭ Баварию побеждал, Зенит - и Баварию, и МЮ времён САФа. Рубин Барселону побеждал на её поле. А вы просто сопливые чушки. Тьфу!
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ab15488
1628698131
Всю сознательную жизнь этот утырок занимается футболом. Тренируется, физически, тактически. Имеет такое же кол-во конечностей, как любой другой футболист на планете. И при всем при этом он спокойно заявляет:да они просто лучше. У человека хоть капля гордости есть? Садио мане приехал из глухой африканской деревни, где пинал кокосы и он РЕАЛЬНО хотел научится и вырваться оттуда. А вы толпа зажравшихся дармоедов и это касается не только Спартака. Есть пляжный футбол, есть футзал где нет денег, но там есть реальные фанаты этой игры. А вы похожи на офисный планктон, который ненавидит свою работу, но не может уйти потому что больше нихера не умеет.
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Hoahin
1628698257
Это просто откровенный непрофессионализм, вот так вот говорить. Может вообще на поле не выходить, пусть техпоражение дадут, все равно проиграем? Позорище.
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ab15488
1628698952
Ждём сообщения от рассказова: говорил не я, мне мозг взломали, ща это модно
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ivany4
1628704605
Читаешь такие интервью и думаешь, а ведь Федун прав, что запрещает игрокам общаться с прессой. Ни играть ни говорить не умеют.
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житель СПб
1628709807
Да разве может игрок так думать?! А тем более вслух говорить?! Но с таким настроем играть вообще ни к чему. Он должен быть оштрафован для воспитания. Теперь понятно, почему они проигрывают! И дело не в мастерстве - в первую очередь. Как говорил профессор Преображенский - разруха в головах. Если бы так думали слабые команды государств, проходившие гораздо дальше России.
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JTherry
1628718503
Коля, иногда лучше помолчать, чем такое говорить сгоряча, ведь всегда легко сравнить зарплаты, например: Рафа Сильва–1400000 евро; Лукас Верисимо–1300000; Алекс Гримальдо–1000000; Харис Сеферович–980000... напоминаю ЗП наших: Зобнин - 3500000, Кутепов - 2300000, Джикия себе хочет 3300000, Жиго претендует на 4000000... ну и как "соответствуете"? и за какое "мастерство" вам тогда платят...?
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