Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Москвичи уступили в обоих матчах.

«Две игры с «Бенфикой» были очень сложными, после поражения в Москве нам было сложнее здесь. Мы провели очень хорошие сборы, после была серия обстоятельств, которые не хочу комментировать, не искать оправдания.

У нас есть возможность, чтобы исправиться. На старте сезона у нас нет хороших результатов, в Лиге чемпионов нам не повезло. Надо проанализировать, потом забыть эти игры и бороться в чемпионате России и Лиге Европы», – сказал португалец.