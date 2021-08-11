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    Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Москвичи уступили в обоих матчах.

    «Две игры с «Бенфикой» были очень сложными, после поражения в Москве нам было сложнее здесь. Мы провели очень хорошие сборы, после была серия обстоятельств, которые не хочу комментировать, не искать оправдания.

    У нас есть возможность, чтобы исправиться. На старте сезона у нас нет хороших результатов, в Лиге чемпионов нам не повезло. Надо проанализировать, потом забыть эти игры и бороться в чемпионате России и Лиге Европы», – сказал португалец.

    • В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
    • Следующий соперник – «Урал».
    • Витория планирует встретиться с руководством.

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    Источник: «Р-Спорт»

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