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    Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что у него есть необходимость поговорить с руководством. Накануне команда вылетела из Лиги чемпионов.

    «Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но работая в таком большом клубе, я не могу об этом говорить публично. Я не могу говорить, что хочу того или этого футболиста. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить вопросы, посмотреть, чтобы у нас все было лучше», – сказал португалец.

    • В квалификации Лиги чемпионов «Спартак» уступил по сумме 2 матчей «Бенфике».
    • В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
    • Следующий соперник – «Урал».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9191

      Вомбат 1 минуту назад

      Спартаку надо вновь поверить в себя, ощутить себя командой, как было при Каррере. Пока у игроков нет взаимопонимания. Попади они на Глазго, вылетели бы и от Глазго. А вдь всего 2 года назад с Рианчо Спартак проходил Глазго именно потому, что он был еше не до конца развален, как команда. Прошлогоднее серебро, как и золото Зенита, это результат чудовищной деградации РПЛ, только и всего. Тедеско не смог собрать команду в том виде, как она была при Каррере, сможет ли Виттория -- большой вопрос.

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      Рейтинг: +16364

      derrik2000 2 минуты назад

      Ентот Руй в Спартаке действует по принципу солдата срочной службы в СССР:
      "День прошёл - и *уй с ним". ))

      Пральна!
      Чем больше продержишься, тем больше баблища в карман от Федуна капнет.
      А там ещё компенсация за разрыв контракта..............
      У-у-у-у-у-у....
      Это ты, Руй Португальский, удачно зашёл!
      )))

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      Рейтинг: +7357

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Обсуждайте , решайте.
      Не вооружённым глазом видно , что всю линию полузащиты надо менять. ВСЮ !!!
      Продавать ВСЕХ на кого только спрос будет.
      Ну может только двух стопперов оставить , а остальных на трансфер.
      Сокращать платёжную ведомость и приобретать более мастеровитых и голодных.

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      Рейтинг: +6351

      Fusballer 14 минут назад

      Нужны качественный нападающий, опорник, защитники, особенно центральные. Все линии требуют укрепления. Насчёт Максименко - вратарь тоже не помешал бы дополнительный. Конкуренции и альтернативы сейчас нет совсем. вот только Федун на это не пойдёт. Да и тренер по итогу за 2 месяца не смог привести команду в тонус и добиться усиления.

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      Рейтинг: +12288

      paracetamol 15 минут назад

      Гнать тебя надо, а не вопросы обсуждать!

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      Рейтинг: +571

      Лфшт 26 минут назад

      Вопрос тут один и он не решается уже 17 лет. Это "руководство" надо выгнать в шею. Другие вопросы не имеют смысл.

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      Рейтинг: +28891

      oyabun 40 минут назад

      Да как то поздновато. Раньше это надо было делать, еще в межсезонье. Только слепой не видит что команде позарез нужен хороший опорник, но воз и ныне там.

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      Рейтинг: +1508

      FROL001 53 минуты назад

      Вот и Руй понял, что реально вляпался. Гыгыгы

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