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  • Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы»

Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы»

11 августа 2021, 09:13
61

Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что у него есть необходимость поговорить с руководством. Накануне команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но работая в таком большом клубе, я не могу об этом говорить публично. Я не могу говорить, что хочу того или этого футболиста. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить вопросы, посмотреть, чтобы у нас все было лучше», – сказал португалец.

  • В квалификации Лиги чемпионов «Спартак» уступил по сумме 2 матчей «Бенфике».
  • В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
  • Следующий соперник – «Урал».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (61)
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oyabun
1628664016
Да как то поздновато. Раньше это надо было делать, еще в межсезонье. Только слепой не видит что команде позарез нужен хороший опорник, но воз и ныне там.
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Лфшт
1628664833
Вопрос тут один и он не решается уже 17 лет. Это "руководство" надо выгнать в шею. Другие вопросы не имеют смысл.
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paracetamol
1628665518
Гнать тебя надо, а не вопросы обсуждать!
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derrik2000
1628666279
Ентот Руй в Спартаке действует по принципу солдата срочной службы в СССР: "День прошёл - и *уй с ним". )) Пральна! Чем больше продержишься, тем больше баблища в карман от Федуна капнет. А там ещё компенсация за разрыв контракта.............. У-у-у-у-у-у.... Это ты, Руй Португальский, удачно зашёл! )))
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Вомбат
1628666318
Спартаку надо вновь поверить в себя, ощутить себя командой, как было при Каррере. Пока у игроков нет взаимопонимания. Попади они на Глазго, вылетели бы и от Глазго. А вдь всего 2 года назад с Рианчо Спартак проходил Глазго именно потому, что он был еше не до конца развален, как команда. Прошлогоднее серебро, как и золото Зенита, это результат чудовищной деградации РПЛ, только и всего. Тедеско не смог собрать команду в том виде, как она была при Каррере, сможет ли Виттория -- большой вопрос.
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Taps
1628666512
Витория, сваливай оттуда поскорее. Пока рулят шлюхи тебе там делать нечего.
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ilichkadr
1628669728
Руй, надо было говорить с руководством когда подписывал контракт. Уже одлжен понимать, что других игроков никто тебе не даст. Берись за тех, кто есть в команде и дерзай, иначе Лёня вынудит тебя положить рапорт на стол. Уйдешь без компенсации.
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NewLife
1628671653
Ни один звездный тренер не сделал бы из Спартака работоспособный клуб за такой срок с таким набором кривоногих. Нападение: Соболь и Пончик - верхний уровень РПЛ, но не более того Средняя линия: Зоба - не умеет бить, Крал - сдал, нет физики, Умяров - еще не вырос в хорошего опорника и распасовщика, Бакаев и Игнатов пока не заиграли на своем уровне из-за нехватки игрового времени, только Мозес и Ларссон выше среднего уровня РПЛ Защита - надо полностью перестраивать игру, приобретать новых игроков. Джикия - это безбилетный пассажир. Итак вопрос к Федуну - ты будешь слушать свою бабу или поставишь толкового спорт директора и приобретешь для Витории нужных игроков ? Без новых сил надеяться не на что.
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Старикан
1628680986
А я думал, что данные вопросы обсуждаются еще до подписания контракта с тренером...
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Январь 59
1628681873
Всегда считал, что тренер не для того , что бы собирать звёздный состав, а для того , что бы из тех игроков , что есть создать команду- мечту, команду легенду. Вспомните команду Днепр середины 80х, в команде не было ни одного игрока сборной, не говоря про легионеров. А команда стала чемпионом, даже после того как из команды забрали Литовченко и Протасова, команда дошла до серебра. А вспомните Динамо Тбилиси, все игроки из Грузии, и взяли КК. Конечно имея такой состав ка сегодня в ПМЖ любой тренер добьется высоких результатов.
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