Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что у него есть необходимость поговорить с руководством. Накануне команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но работая в таком большом клубе, я не могу об этом говорить публично. Я не могу говорить, что хочу того или этого футболиста. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить вопросы, посмотреть, чтобы у нас все было лучше», – сказал португалец.