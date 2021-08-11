Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы»

Спартаку надо вновь поверить в себя, ощутить себя командой, как было при Каррере. Пока у игроков нет взаимопонимания. Попади они на Глазго, вылетели бы и от Глазго. А вдь всего 2 года назад с Рианчо Спартак проходил Глазго именно потому, что он был еше не до конца развален, как команда. Прошлогоднее серебро, как и золото Зенита, это результат чудовищной деградации РПЛ, только и всего. Тедеско не смог собрать команду в том виде, как она была при Каррере, сможет ли Виттория -- большой вопрос.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что у него есть необходимость поговорить с руководством. Накануне команда вылетела из Лиги чемпионов.
«Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но работая в таком большом клубе, я не могу об этом говорить публично. Я не могу говорить, что хочу того или этого футболиста. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить вопросы, посмотреть, чтобы у нас все было лучше», – сказал португалец.